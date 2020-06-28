Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İbrahim Kutluay, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Yaklaşık 3 ay süren karantina sürecinde formunu koruyan 45 yaşındaki Kutluay, fit görüntüsü ile dikkatlerden kaçmadı.

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