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        Haberler Müzik İbrahim Erkal anısına 'Hürmet' konseri - Magazin haberleri

        İbrahim Erkal anısına 'Hürmet' konseri

        İbrahim Erkal'ın anısına AKM'de düzenlenen "Hürmet" konseri ünlü isimleri bir araya getirdi. Konser öncesi düzenlenen basın toplantısına Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 07:27 Güncelleme: 11.12.2023 - 07:27
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        İbrahim Erkal anısına 'Hürmet' konseri
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        Kültür Bakanlığı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği "Vefa Konserleri" kapsamında, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşen 'Hürmet' konserine; merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve ünlü isimler; Alişan, Aydilge, Ceylan, Doğuş, Eda Baba, Elif Kaya, Gökhan Tepe, Güliz Ayla, Kafadar, Kubat, Sinan Akçıl, Enes Yolcu, Sufle, Yaşar ve Zehra katıldı. Gerçekleşen konserde ise ünlü isimler İbrahim Erkal'ın sevilen şarkılarını seslendirdi.

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        "BİR VEFA VE ANMA ORGANİZASYONU"

        Konser öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Güzel Sanatlar Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, "Bugün burada bizleri bir vefâ ve anma organizasyonu bir araya getirdi. 2017 yılında genç yaşında yitirdiğimiz ve toplumun büyük kesimince ilgi ve takdir gören ses sanatçısı, söz yazarı, besteci, şair ve oyuncu İbrahim Erkal üstadımızı anmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Türk müziğinin sevilen sanatçıları anlamlı ve unutulmaz bir konser için huzurlarınızda olacaklar. Konserde, Mehmet Akbay'ın moderatörlüğünde, ülkemizin en tanınmış ve sevilen sanatçıları sahne alacaktır" dedi.

        "ARAMIZDA OLMAYAN SANATÇILARIMIZI ANMAK İÇİN TOPLANDIK"

        Ömer Faruk Belviranlı, "Bu konser bizim için çok değerli çünkü sayın bakanımız talimatlarında geçmişimize vefanın sanatçılarımıza vefanın sanatçılarımızla beraber olmanın önemini itibarlıyorlar. Biz de bu itibarla bakanımızdan aldığımız talimat ile burada sizinle yine bir anlamlı vefa konserinde bir araya geldik. Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren orkestra ve topluluklarda görev yapan sanatçılarıyla gerçekleştirdiği ve ülkemizin sevilen sanatçılarıyla devletimizin sanat kurumları ile aynı sahneyi paylaştıkları bu güzel Atatürk Kültür Merkezi'nin özel salonunda kültür ve sanatımıza hizmet etmiş fakat bugün aramızda olmayan sanatçılarımızı anmak ve hatırlamak amacıyla ilk vefa örneği sergilemektedir" sözlerine yer verdi.

        Fotoğraflar: AA

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