Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile dünya evine girmişti.

Çift, geçtiğimiz günlerde de çocuklarının olacağını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Doğacak olan bebeğine Ali ismini vereceğini söyleyen Çelikkol, "Ali için tüm hazırlıklar tamamlandı. Heyecan içinde bekliyoruz. Çok güzel bir duygu. Allah herkese bu güzel duyguyu yaşatsın" dedikten sonra evinin yolunu tuttu.