"TOPLUM OLARAK ÇOK GÜÇLÜ BİR MİLLETİZ"



Üç ay önce Türkiye'yi saran orman yangınlarında Marmaris'te en ön saflarda mücadele eden Çelikkol, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



İnsani görevimizi yaptık. Oralar bize çok şey hatırlattı. Ekmeği ayrana bastığımız 8 günlük zorlu bir süreçti! Her olayı çok çabuk unutuyoruz. Ama biz toplum olarak çok güçlü bir milletiz! Oradaki danışmayı ben orada gözümle gördüm.