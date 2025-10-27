Birce Akalay, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında temizliğe giderek başta yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol olmak üzere; Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu gibi bir çok ünlü ismi silmişti. Çelikkol, yakın arkadaşının kendisini silmesiyle ilgili sessizliğini bozdu.

"ARKADAŞLIKLARIMI SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMİYORUM"

Arkadaşına sitem eden İbrahim Çelikkol; "Benim kimseyle bir küskünlüğüm yok. Hayatta her şeyi dile getiren bir insan değilim. Hayatı da arkadaşlıkları da sosyal medya üzerinden değerlendirmiyorum. İlişkilerimi de sosyal medya üzerinden götürmüyorum" dedi.

"TAŞ YERİNDE AĞIRDIR"

İbrahim Çelikkol, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Beni yakından tanıyanlar çok iyi bilir, hayatta ne yaşanırsa yaşansın yaşanmışlıklar unutulmaz ve zor günlerde ilişkiler bitse dahi onların yanında olmak gerekir. Ben de başta annesi olmak üzere avukatını da kendisini aramış bir insanım tabii ki... Ama canı sağ olsun çok önemli şeyler değil. Bunlar bizim neslin, bizim kuşağın işleri değil. Bunlar sosyal medyadan takipten çıkmak gibi şeyler... Herkes var olsun, taş yerinde ağırdır.