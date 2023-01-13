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Haberler Magazin İbrahim Büyükak: Yeni filmi heyecanla bekliyoruz - Magazin haberleri

İbrahim Büyükak: Yeni filmi heyecanla bekliyoruz

Çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıyan İbrahim Büyükak, yeni projesi hakkında, "Hheyecanla bekliyoruz" şeklinde konuştu

Giriş: 13.01.2023 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
İbrahim Büyükak: Yeni filmi heyecanla bekliyoruz - Magazin haberleri
"Heyecanla bekliyoruz"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İbrahim Büyükak, Zincirlikuyu'daki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Alışverişe çıkan Büyükak, bir süre mağazaları dolaşıp, yeni sezon ürünleri inceledi.

"YENİ FİLMİ HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Yeni filminin yayın tarihi için gün sayan İbrahim Büyükak, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Büyükak, "Yeni filmimizi heyecanla bekliyoruz. Teslim ettik fakat yayın tarihi ile ilgili tam netleşen bir durum olmadığı için 'Şu tarihte yayınlanacak' diyemiyoruz ama çok yakın zamanda dijital platformda gösterime girecek" açıklamasında bulundu.

"HÜZÜNLÜYMÜŞÜM GİBİ ÇEKİN"

Objektiflere tek başına poz veren İbrahim Büyükak, "Eşim (Nurdan Beşen Büyükak), şu anda yanımda yok arkadaşlar. Böyle tek başıma poz veriyorum size, hüzünlüymüşüm gibi çekin" diyerek, espri yaptı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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