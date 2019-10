İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol ve Onur Buldu, komedi güçlerini 'Bayi Toplantısı' için birleştirdi. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, 'Komedi Güç Birliği'ni oluşturan ünlü oyuncularla HT Stüdyo'ya özel röportaj yaparken filmin set izlenimini yazdı.

İbrahim Büyüak...

Hikâye anlatmada ne kadar iddialı olduğunu senaryosunu yazdığı 3 filmle gözler önüne serdi.

Filmlerinin gördüğü ilgiyle, kendine has komedi dili oluşturma ve kimseye benzememek için kendine has üslup geliştirme çabasıyla Uğur Yücel, Yılmaz Erdoğan ve Şahan Gökbakar'ın kariyerlerinin ilk dönemlerini hatırlattı.

Doğu Demirkol...

Komedyenliğinin yanı sıra Nuri Bilge Ceylan'ın dram türündeki 'Ahlat Ağacı'nda başrolü vermesiyle ne ölçüde sinematografik olduğunu gösterdi.

Onur Buldu...

Son dönemde yüzünü en çok zenginleştiren oyuncu olmasının yanı sıra yeteneğini, canlandırdığı her karaktere ayrı bir film çekilebilecek kadar can katmasıyla belirginleştirdi.

Ortak yanlarından biri komedi menşeli olmaları.

Diğeri BKM'nin suyunu içmeleri.

İbrahim Büyükak, BKM Mutfak çıkışlı 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer alırken Yılmaz Erdoğan'ın 'Yaz. Yazarsan birçok kişiye de ekmek kapısı açarsın, yazmazsan evde iş beklersin' öğretisini kılavuzu belledi.

Doğu Demirkol, 'Açık Mikrofon'da başladığı stand up kariyerine yine BKM Mutfak'ın kılavuzluğunda devam ediyor.

Onur Buldu, yeteneklerini TV'de devrim niteliğindeki BKM yapımı 'Güldür Güldür Show' ile ortalığa saçtı.

Ortak amaçları geniş kitlelere kahkaha attırmak.

Şimdi bir araya gelerek güldürme üzerine olan güçlerini tek elde topladılar.

Toplanmalarının amacı 'Bayi Toplantısı'...

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı 4'üncü sinema filmi. Büyükak, babasının beyaz eşya bayisi olmasından meydana gelen fikirle hikâyeyi yazdı.

Sonra hikâyesini filmlerinin yönetmeni Bedran Güzel ile paylaştı. Güzel'in 'Güzel hikâye' demesiyle de İbrahim Büyükak, bağlasan bile durmayacak 'Abbas'a dönüştü,

Zihninde oluşan hikâyeyi senaryolaştırmadan önce başrolde kendisine eşlik edecek meslektaşlarının kimler olacağı konusunda fazla düşünmesine gerek kalmadı.

Doğu Demirkol ile Onur Buldu, İbrahim Büyükak'ın 'Bayi Toplantısı' için toplanmalarının iyi bir fikir olacağı düşüncesine katılınca komedi 'Voltran'ı oluşturuldu.

'Bayi Toplantısı', 3 beyaz eşya satıcısının başına gelenleri suç komedisi türünde hikâye ediniyor.

'Voltran': 5 mekanik aslanı kullanan bireysel kahramanların yeteneklerini ve güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıkan dev bir robotun dünyayı kötülerden korumak için girdiği mücadeleleri anlatan 1980'lerin ünlü Japon animasyonu.

'Bayi Toplantısı'nın çekimleri henüz sürüyor.

Önümüzdeki hafta, çekim sonrasındaki işlemlere başlanacak.

Ocak ayında da izleyiciyle buluşacak.

İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol ve Onur Buldu, hikâyesi olan filmlerinin izleyiciye büyük keyif vereceği konusunda oldukça iddialı.

Her birinin komedideki başarılarını, işlerine olan sevgilerini, mesleklerine olan saygılarını ve birlikte iş yapma heveslerini göz önünde bulunduracak olursak 'Bayi Toplantısı'nın ne ölçüde başarılı olacağı konusunda ipucu veriyor.

Yine de aylarca süren çalışmalarının sonuçlarını beyazperdeye ne ölçüde başarıyla yansıtacaklarını görmek için ocak ayını bekleyeceğiz.

'Bayi Toplantısı'nın gişesi ne olursa olsun İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol ve Onur Buldu şimdiden önemli bir başarıya imza attı.

Varlık nedenleri olan komediye hizmet etmek için hiçbir hesabın içine girmeden yeteneklerini ve düşüncelerini birleştirerek güç birliği yaptılar.

'Bayi toplantısı' ile 'Komedi Güç Birliği'ni oluşturdular.

Tıpkı hiçbir hesabı gözetmeksizin ünlü komedi oyuncularının bir araya geldiği Yeşilçam filmlerinde olduğu gibi.

İbrahim Büyükak, 'Bayi Toplantısı' ile Yılmaz Erdoğan'ın öğretisinin izinden giderek evde iş bekleme yerine yeteneğiyle komedide kendi tarzını oluşturma adına bir büyük adım daha attı.

Doğu Demirkol, her ne kadar binlerce kişilik salonlarda yüzlerce stand up için sahneye çıksa da kendine has komedi anlayışının altını çizme ve yeteneğini beyazperde aracılığıyla geniş kitlelere gösterme şansını 'Bayi Toplantısı' ile elde etti.

Onur Buldu ise önceki filmlerinde az süreli rollerle gölgede bırakılarak ıskalanan yeteneğini 'Bayi Toplantısı' ile daha fazla gösterme fırsatı buldu.

İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol ve Onur Buldu, 'Bayi Toplantısı'nın setinde Habertürk'ten Mehmet Çalışkan ile HT Stüdyo'ya özel bol kahkahalı bir röportaj yaptı.

'Bayi Toplantısı' için toplandınız. Nasıl toplandınız?

İbrahim Büyükak: Daha senaryoyu yazmadan önce hikâyeyi paylaşıp Doğu ile konuştum. Doğu, işin içinde olma duygusuyla ‘Ben olmak isterim' dedi. Sonra aynı şekilde işin içine Onur da girdi. Şimdi keyifli keyifli çekim yapıyoruz.

Doğu Demirkol: Ben olurum duygusunu şundan dolayı verdim; İbrahim bana çok pahalı bir yemek ısmarladı. Benim de ya ona bir yemek ısmarlamam veya filmde oynamam gerekecekti. Ben de 'En iyisi filmde oynayayım' dedim.

İbrahim Büyükak: Çok etkiledim. Mum ışığında bir yemek ayarladım Doğu ile baş başa bir İtalyan restoranında. Doğu'nun gözünü kamaştırdım ayaklarını yerden kesmek istedim.

Doğu Demirkol: Nurdan yengemin o gün kalbini kırdık ama olsun sağlık olsun. İbrahim onun gönlünü al.

İbrahim Büyükak: Sonra Onur ile konuştuk. Onur ile de özel ve güzel bir yemeğimiz var.

Onur Buldu: Ama hesabı ben ödedim.

İbrahim Büyükak: Sen mi ödedin?

Onur Buldu: Evet, ben ödedim.

İbrahim Büyükak: Hayır, ben ödedim. Hatta ben geç geldim. 'Hesabı ben ödeyeceğim' dedim. Hatta görüşmeye Ali Koç bile geldi. Biz o gün ayak tenisi oynadık. Ayak tenisinden çıktık onlar da orada yemek yiyecekmiş. Onur'u ikna etti. Vedat Muriqi gibi Onur'u da kadroya aldık. Vallahi maşallah iyiyiz, iyi gidiyor. Tedirginliklerimiz de oldu ama normal bir durum. Üçümüz de birlikte ilk defa bir iş yapıyoruz. Güzel bir film olacak.

Onur Buldu, 'Bayi Toplantısı'ndaki rolü için saçlarının ortasını kazıtmasının yanı sıra 10 kilogram şişmanladı

İbrahim bir hayal kurdu hikâyeyi yazdı. Siz hangi özelliklerinden dolayı İbrahim'in hayaline ortak oldunuz?

Onur Buldu: Şakaları çok sevdim, tam sevdiğim bir tarzda komedi. Senaryoyu çok güzel yazmış, eline sağlık. İbrahim bunu sana daha önce söylemiş miydim?

İbrahim Büyükak: Çok teşekkür ederim, bunu kameralar önünde söylemen çok hoşuma gitti. Beni çok mutlu ettin.

Onur Buldu: Tek bir sorunumuz vardı. O da Doğu. İbrahim bana 'Doğu da oynuyor' dedi. Dedim ki; 'Yani nasıl yaparız?' İbrahim, 'Kanka sette hallederiz' dedi ama halledemedik.

Doğu Demirkol: Ben şakaları görmeden 'Tamam' dedim. Ben direk tamam dediğim için sonradan dönemedim. Şakaları gördükten sonra içime sinmedi açıkça. Dedim ki; 'Ağabey! Bu böyle olmaz, düzeltirsin.'

Onur Buldu: Şaka bir yana İbrahim gerçekten çok güzel bir senaryo yazmış.

Doğu Demirkol: Hikâye, zaten bir sürü şaka çıkabilecek olaylardan oluşuyor. Bir bayi toplantısı olayı. Ben de 'Yapalım' dedim. Zaten bir önceki filmden borcum vardı.

Doğu Demirkol, kariyerinin 3'üncü sinema filmi olan 'Bayi Toplantısı'nın çekimlerinden sonra kendi senaryosunun yazımına ağırlık verecek.

Hangi filmden?

İbrahim Büyükak: Ben aslında Doğu'yu 'Yol Arkadaşım 2'de de çok istemiştim. Bir rol için çok ısrarcı olmuştum.

Doğu Demirkol: 'Benim bu adamı başka kırma şansım yok' dedim.

İbrahim Büyükak: Ben de kırmaması için elimden geleni yaptım. Geceleri motivasyon mesajları attım.

Doğu Demirkol: Sen bir kral olduğunun tabii ki farkındasın.

İbrahim Büyükak: Mehmet Ağabey! Bu arada gittiğin diğer setlerde bizi öv. Onları tedirgin et. De ki; 'Yerinizde olsam vizyona onlarla aynı dönem çıkmam.'

İbrahim Büyükak'ın 'Bayi Toplantısı'ndaki hedefi iyi bir filmi mümkün olduğunca fazla kişiye izletebilmek.