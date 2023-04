"Allah, başka dert vermesin"

* Bende aynı etkiyi bıraktı… İbrahim Büyükak: Ben senden hiçbir zaman “Aman fazladan öveyim” duymadım. Oğuzhan! Mehmet Ağabey, filmi izledikten sonra bana mesaj attı. “Ben sevdim” deyince, “Şu an konuşmam lazım” diyerek Mehmet Ağabey'i hemen aradım. Gerçekten çok mutlu oldum. Oğuzhan Koç: Mehmet Ağabey’in beğenip beğenmediği yüzünden belli oluyor.

* Karakterlerden biri ‘Erkin’, diğeri ise ‘Koray’... Filmde Erkin Koray’ın da kulağını bolca çınlattınız. Bunun özel bir nedeni var mı? İbrahim Büyükak: Özel nedenlerinden biri; bir kere Erkin Koray’ın çok sevdiğimiz bir sanatçı olması. Buradan kendisine sevgiler. Hem babaya bir selam çaktık hem de hikâyede kendisinin bir müziğini kulandık. Hem de ona atıfta bulunduğumuz diyaloglarımız da var. Bu iki karakterin anne - babasının mutlu bir evlilikleri varmış ve sonra bu hayattan göçmüşler. Aslında şu hissi veriyor; bu müzikle büyümüş, müzik seven bir ailenin çocukları bunlar. Belli ki bu oyun içerisinde anne - baba var ve onun boşluğunu hissediyorlar. ‘Erkin’ ve ‘Koray’ isminin bir araya geldiğindeki uyum, bunun duygusunu da çok güzel veriyor. Var olan ahenkli bir aile hikâyesini de kaybetmişler. Zaten benim karakterimin erken yaşta olgunlaşmak zorunda kalması onun benim yanımda çok daha fazla eziliyor olmasının temel nedenlerini biraz bağladığı için Erkin Koray meselesini çok sevdik. Bir de dediğim gibi Erkin Koray’ın hikâyede böyle bir sosa dönüşmesi tabii ki büyük bir lezzet kattı.

* Oğuzhan, İbrahim’in yazıyor ve yönetiyor olmasından ve yol arkadaşı olmanızdan dolayı filme “Evet” demişsindir. Onun dışında filmin hangi özellikleri seni etkiledi? Oğuzhan Koç: Gerçekten birbirimize hiç torpil yapmıyoruz. Ne İbo benim oynayamayacağımı bildiği bir şeyi bana getiriyor ne ben “bunu beceremeyeceğim” dediğim bir karakteri sırf İbo yazdı diye kabul ediyorum. Aslında hakikaten o buluşmalar çok organik oluyor. İbo bana gelip “Bu sensin, gel oynayalım.” dediğinde ben bir kere % 90 diyorum ki “Evet, burada benlik bir şey var” İkincisi de gerçekten filmin ana temasını çok sevdim. Özür dilemeye, gönül almaya çalışan birinin hikâyesi çok hoşuma gitti. Bir sosyal mesaj peşinde değilim ama biz biraz bunları unutuyoruz. Alçakgönüllü olmayı, mahçup olmayı, utanmayı, özür dileyebilmeyi, “kusura bakma” diyebilmeyi unutuyoruz. Hikâye, o yüzden çok naif geldi. Son dönemde alışkın olduğumuz komedi filmleri çok sert, çok köşeli, çok agresif karakterlerden oluşan, çok iddialı işler. Ben onları izlerken de dinlerken de yoruluyordum. ‘Yol Arkadaşım’da da yakalamaya çalıştığımız tat hep oydu. Naif olalım ve tabii ki de güldürebildiğimiz kadar güldürelim ama öncelikle iyi bir film verelim. Bu filmin şakalarını içinden alsak “İbo bunu bir drama filmi olarak çekelim mi?” desek bence yine güzel bir film olur. Drama filmi olarak da bence izlenir. Bir adamın çok ayıp ettiği kardeşinden ve eski nişanlısından özür dileme hikâyesi dramada da çalışır, komedide de çalışır, müzikalde de çalışır. Bence her türde çalışır. Ben bunu çok aldım o yüzden “Ne çekiyorsak haydi başlıyoruz, hazırım” dedim. İbrahim Büyükak: Film, çok dramatik bir hikâyeyle başlıyor, oradan bambaşka noktalara açılıyor. Oğuzhan’ın dediği gibi zaten iyi film yapmaya çalışmanın temel özelliği de bence bu. İki formülde de olabilmesi. Örnek veriyorum; Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ filminin çok güzel de bir komedi filmi olabileceğini düşünüyorum. Üç tane adam; biri savcı, biri polis, biri doktor… Gömülen bir adamın gömüldüğü yeri arıyorlar. Bu çok iyi bir kara komedi olabilir ki zaten o filmin içinde de çok güldüğümüz yerler var. Filmin uzun ve art house olmasına rağmen çok güldüğümüz yerler var. Dolayısıyla zaten iyi filmin tadında komedi de oluyor. İyi dramada da insanın içini gıdıklayan bir komedik durum oluyor.

"KOMİK OLSUN DİYE SÜSLEDİK ABARTTIK"

* Erkin ve Koray yaşayan tipler mi? Feyz aldığın kişiler var mı yoksa tamamen hayal ürünü kişiler mi?

İbrahim Büyükak: Aslında ben spesifik olarak birilerini yazmıyorum ama karakterler yaşadıklarımın toplamı oluyor. Mesela, filmde ‘Koray’ın bir yatağı var. ‘Koray’ eşiyle beraber uyuyamıyor, başka bir yatakta yatıyor. O bir yerde gördüğüm bir şeydi. Bir arkadaşım anlatmıştı, onun küçük bir yatağı varmış. Bana çok absürt gelmişti. Bu çok da evvel olan bir olay, 10 yılı aşkın bir süre önce yaşadığım bir şey. Çok küçük bir an ama yazarken bazen bazı şeyler, bazı cümleler sana bazı anıları da çağrıştırıyor. Dolayısıyla da bir anda tetikleniyorsun ve diyorsun ki “zaten adamın karakteri de böyle bir karakter. Edilgen ailenin yanında, baskıcı kayınpeder, onun güçlü olan bir kızı ve bunu burada kullanabilirim.” Biz onu tabii ki biraz daha komik olsun diye süsledik, abarttık. Yaşadığım her şey aslında hikâyenin içerisinde ama “şudur, budur” diyebileceğim biri yok. Hepsi birikiyor ve aslında hepsi ayrı karakterlere dönüşüyor. Yaşadığım her şey aslında o karakterlerin belirli özelliklerini oluşturuyor.