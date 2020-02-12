"İLK FİLM TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİM"

Doğu Demirkol ise, "İlk film teklifini reddetmiştim. Öyle olunca beni pahalı bir restorantta yemeğe çıkarttı. Ben hesabı ödemek istedim. Makarnanın yanında yazanın gramaj olduğunu zannettim ama hesapmış, o yüzden patrona bıraktım" diyerek espri yaptı.