Ekranların en uzun soluklu eğlence programlarından İbo Show her hafta çarşamba akşamı Star TV'de seyirciyle buluşuyor. İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve uzun bir aradan sonra tekrar yayınlanmaya başlayan İbo Show'un bu haftaki konukları merakla araştırıırken konuklar belli oldu. Peki, İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte İbo Show 20 Nisan konukları isimleri...