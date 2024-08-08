Iberia: 0 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU

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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan ekibi Iberia ile temsilcimiz Başakşehir karşı karşıya geldi. Mikheil Meskhi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazanan Başakşehir, tur için avantajın sahibi oldu.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Davidson attı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 15 Ağustos Perşembe günü saat 20:45'te temsilcimiz Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR 17. dakikada Pelkas'ın pasında Kemen, ceza sahasında topla buluştu. Kemen'in şutunda, top kalenin yanından auta çıktı. REKLAM 45+1. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Piatek, Pelkas'ın ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Polonyalı futbolcunun vuruşunda, kaleci Makaridze gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. 83. dakikada Mamatsashvili'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'den sekti. Dönen topa Cheickne'nin kale sahasında yaptığı vuruşta kaleci Muhammed bir kez daha gol şansı tanımadı. 87. dakikada Başakşehir golü buldu. Davidson, Kemen'in ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kale sahası önündeki Davidson, yerden yaptığı vuruşla kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 0-1 Karşılaşma Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Mikheil Meskhi Hakemler: David Dickinson, David McGeachie, Francis Connor (İskoçya) Iberia Tiflis: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili (Dk. 90+1 Sikharulidze), Kokhreidze (Dk. 74 Otar Mamageishvili), Tabatadze (Dk. 80 Mamatsashvili), Gizo Mamageishvili, Cheickne RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Pelkas (Dk. 80 Keny), Onur Ergün, Berkay Özcan (Dk. 88 Lima), Deniz Türüç (Dk. 80 Serdar Gürler), Davidson, Piatek (Dk. 72 Figueiredo) Gol: Dk. 87 Davidson (RAMS Başakşehir) Sarı kartlar: Dk. 21 Cheickne, Dk. 52 Nonikashvili (Iberia Tiflis), Dk. 21 Ömer Ali Şahiner, Dk. 45 Piatek, Dk. 45+2 Onur Ergün, Dk. 85 Çağdaş Atan (Yedek kulübesinde) (RAMS Başakşehir)