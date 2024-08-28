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        Haberler Bilgi Yaşam Son Dakika: İBB yurt sonuçları açıklandı! 2024 İBB yurt başvuru sonuçları sorgulama asil/yedek isim listesi

        İBB yurt sonuçları açıklandı! 2024 İBB yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular, 16-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Değerlendirme sonuçları için ise 28 Ağustos tarihi işaret edilmişti. Belirtilen günün gelmesiyle birlikte 2024 İBB yurt sonuçları açıklandı. Asil ve yedek isim listesi yurtsonuc.ibb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. İşte, İBB yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 08:21 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:18
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular belirtilen tarihlerde gerçekleştirilmişti. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından İBB yükseköğrenim öğrenci yurtları başvuru sonuçları 28 Ağustos’ta açıklandı. Adaylar, asil ya da yedek listede olup olmadıklarını yurtsonuc.ibb.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. Peki İBB yurt sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2024 İBB yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı…

        • 2

          İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          İBB yurt başvuru sonuçları için 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü tarihi işaret edilmişti.

          Takvim doğürultusunda İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı.

        • 3

          İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Öğrenciler, başvuru sonuçlarını "yurtsonuc.ibb.gov.tr" internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

          Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıt bilgileri de yurt.ibb.istanbul internet sitesinden duyurulacak.

          İBB YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          İBB YURT KAYIT VE KABUL SÜREÇ TAKVİMİ

          İBB yurt ön kayıtları 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

          Yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilere 2 Eylül-4 Eylül 2024 tarihleri arasında SMS ile bilgi verilecek.

          İBB yurt kesin kayıtları ise 9-11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        • 5

          İBB YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

          Gençler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yükseköğrenim öğrenci yurtlarında günlük yaşantıları ve ihtiyaçları için her şeyi bulabilecekler.

          İBB Yurtlarında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu dönemde de sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurtların bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil 1950 TL olacak.

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