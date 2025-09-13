İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvuru süreci 1 Eylül’de sona ermişti. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından İBB yükseköğrenim yurt başvuru sonuçları açıklandı. Adaylar, asil ya da yedek listede olup olmadıklarını yurtsonuc.ibb.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. Peki, İBB yurt kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, 2025-2026 İBB yurt sonuçları sorgulama ekranı ve kayıt tarihleri…