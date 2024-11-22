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        Haberler Bilgi Gündem İBB Yenidoğan Destek Paketi nedir, kimlere verilir, nasıl ve nereden başvurulur, paketin içinde neler var?

        İBB Yenidoğan Destek Paketi dağıtıyor! Paketin içinde neler var, nasıl ve nereden başvurulur?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yenidoğan bebeği olan aileleri desteklemek amacıyla hanelere Yenidoğan Destek Paketi dağıtımı yapıyor. 45 bin aileye ulaştırılması planlanan paketin içinde bebeğin ihtiyacı olabilecek tüm malzemeler ve ebeveynleriyle birlikte okuyabilecekleri kitaplar yer alıyor. Peki, İBB Yenidoğan Paketine nasıl başvuru yapılır, paketin içinde neler var? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 12:29 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:29
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken aileleri desteklemek amacıyla Yenidoğan Paketi dağıtıyor. Pakette bez, ıslak mendil, portbebe gibi bebeğin ihtiyacı olabilecek tüm temel malzemeler bulunuyor. Şu ana kadar 51 bin 30 aileye ulaşan paketin, 45 bin kişiye daha ulaşması planlanıyor. Peki, İBB Yenidoğan Destek Paketine nasıl başvuru yapılır, kimler alabilir?

        • 2

          İBB'DEN YENİDOĞAN DESTEK PAKETİ İÇİNDE NELER VAR?

          45 bin haneye ulaştırılması planlanan Yenidoğan Destek Paketi'nin içerisinde; park yatak, bebek çantası, 10’lu hastane çıkışı, biberon, alt açma seti, ateş ölçer derece, bakım seti, bebek yağı, şampuan, bez, ıslak mendil, reflü yatağı ve fermuarlı portbebe yer alıyor.

        • 3

          BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

          - İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edilmesi,

          - sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç durumunun tespit edilmesi,

          - 20-36 haftalar arasında hamileliğin devam etmesi ya da 8 haftaya kadar doğmuş bebek bulunması bulunuyor.

        • 4

          İBB YENİDOĞAN DESTEK PAKETİNE NEREDEN BAŞVURULUR?

          - İstanbul Senin Uygulaması,

          - Alo 153 Çözüm Merkezi,

          - 1530 SMS Hattı,

          - cozummerkezi@ibb.gov.tr mail adresi,

          - Çözüm Merkezi Mobil Uygulama,

          - İnternet yolu ile başvuru https://cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen,

          - Whatsapp Uygulaması 0552 153 00 34, Mobil Çözüm Noktası,

          - Çözüm Şubesi, Çözüm Noktaları ve Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr) yollarıyla sağlanabiliyor.

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