İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken aileleri desteklemek amacıyla Yenidoğan Paketi dağıtıyor. Pakette bez, ıslak mendil, portbebe gibi bebeğin ihtiyacı olabilecek tüm temel malzemeler bulunuyor. Şu ana kadar 51 bin 30 aileye ulaşan paketin, 45 bin kişiye daha ulaşması planlanıyor. Peki, İBB Yenidoğan Destek Paketine nasıl başvuru yapılır, kimler alabilir?