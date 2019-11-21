İBB'ye İsmet Küntay'dan 3 ödül

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu yıl 44'üncüsü düzenlenen İsmet Küntay Ödülleri'nden 3 ödül kazandı

Oyun yazarı İsmet Küntay adına, 44 yıldır sürdürülen İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde ödül kazananlar belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 3 ödüle layık görüldü.

Yılın En Başarılı Dramaturg Ödülü: Hilmi Zafer Şahin

Yılın En Başarılı Çocuk Oyunu Ödülü: 'Benim Güzel Pabuçlarım'

Yılın En Başarılı Işık Tasarımı Ödülü: 'Ocak'ta Bahar' (Osman Aktan)

'Ocakta Bahar'

2'nci Dünya Savaşı'nda Yugoslavya adındaki ülkede büyük bir değişim başlar. 1940'tan sonra kapalı kapılar ardında yaşanan açlık ve yokluk içinde umudun ve sevginin hikâyesi işleniyor.

Duşan Kovaçeviç'in yazdığı, M. Nurullah Tuncer'in yönettiği oyunda Aslı Nimet Altaylar, Caner Çandarlı, Tankut Yıldız, Alp Tuğhan Taş, Gürol Güngör, Onur Şirin, Serap Doğan, Cihat Faruk Sevindik, Berk Samur, Çağlar Ozan Aksu, Hakan Gümüş, Destan Batmaz, Elyesa Çağlar Evkaya, Buğra Can Ildırışık, Hazal Uprak, Aslı Şahin, Damla Cangül Yiğit, Gül Yıldırım, Ayşe Günyüz Demirci ve Mana Alkoy rol alıyor.

'Benim Güzel Pabuçlarım'

Robot palyaço nedeniyle işine son verilen bir palyaçonun yaşadıklarını hikâye ediniyor. Dersu Yavuz Altun'un yazıp yönettiği oyunda, Ayşe Günyüz, Çağrı Büyüksayar, Oğuzhan Oğuz, Gülsüm Alkan, Samet Silme, Sefa Turan rol alıyor.