        İBB, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden ayrıldı | Son dakika haberleri

        İBB, Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrıldı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İBB'nin Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılması AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 18:39 Güncelleme: 11.09.2025 - 19:28
        İBB, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden ayrıldı
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Mecliste, İBB'nin Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) üyeliğinden ayrılmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

        Gündem maddesinde, "Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) üyeliğinin, üye olunan tarihten itibaren Belediyemiz faaliyetlerine beklenen katkıyı sağlayamamış olması nedeniyle anılan kuruluşa üyeliğin, söz konusu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesi gereğince sona erdirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir" ifadelerine yer verildi.

        Maddenin görüşülmesi sırasında söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Üyesi Muhammet Kaynar, İBB'nin tasarrufu gerekçe göstererek, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) üyeliğinden ayrılacağını söyledi.

        Kaynar, İBB'nin hesaplarını 6 yıldır inceleyen Denetim Komisyonu Başkanı ve üyesi olarak görev yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Onlarca, yüzlerce büyükşehir belediyesinin israf, usulsüzlük dosyalarına şahit oldum. Yurt dışı gezileri, saray kiralamaları, gazetecilerle Roma gezileri, konserler, festivaller, yemeli, içmeli lüks mekan... İçine düşürüldüğü usulsüzlük ve yolsuzluk konularıyla ilgili tasarrufu aklından bile geçirmeyen İBB, maalesef gönül coğrafyamızın büyük çoğunluğunun üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden ayrılıyoruz. Gerekçesi neymiş? Tasarrufmuş. Bence tasarrufu, bu konserlerden, festivallerden, yemeli, içmeli toplantılardan yapsanız, 10 kere böyle bir Birliğe üye olmanın masraflarından daha az masraf yapılmış olur."

        Kaynar, "Cumhuriyet Halk Partisi anlayışının bizim gönül coğrafyamızla bugüne kadar aramıza ne tür duvarlar ördüğüne biz şahidiz. Ancak son yıllarda özellikle TİKA sayesinde bu gönül coğrafyamızdaki birçok topluluklarla ülkemiz arasında bir bağ kuruldu. Bu bağı güçlendirmek yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi, maalesef bu bağı yok etmeye yönelik bir adım atıyor. Bu karar yanlıştır. Bu kararın siyasi bir aklı yoktur" ifadelerini kullandı.

        CHP'li Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Melendiz Dalyan İzgi ise, "Bizim Türk Dünyası Belediyeler Birliğiyle ilgili hiçbir problemimiz yok. Türk Dünyası Birliğine tabii ki saygı duyuyoruz, tabii ki biz de bir parçasıyız. Ancak şu bir gerçek ki ne zaman ki bu Belediyeler Birliğinin faaliyetleri aktif, doğru bir şekilde işletilir her zaman için tekrardan üye olunabilir. Önümüzde bir engel yok." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İBB'nin Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılması AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

        #istanbul haberleri
        #İBB Meclisi
