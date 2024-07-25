İBB Şehir Tiyatroları açıkhava sahnesinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ağustos ayında sanatseverleri büyük ilgi gören oyunları Fosforlu Cevriye, İki Efendinin Uşağı ve Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi’yle buluşturuyor.

Suat Derviş’in yazdığı, Gülriz Sururi’nin uyarladığı, Yelda Baskın’ın yönettiği Fosforlu Cevriye; 13, 14 Ağustos 2024 tarihlerinde 21.00’de, Carlo Goldoni’nin yazdığı, Aslı Öngören’in yönettiği İki Efendinin Uşağı; 16 Ağustos 2024 tarihinde 21.00’de, Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi; 17 Ağustos 2024 tarihinde 21.00’de sahneleniyor.

Oyunların biletleri, 30 Temmuz 2024 Salı günü 11.00’den itibaren gişelerden ve Biletinial'da satışa çıkacak.

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FOSFORLU CEVRİYE

Anne babasını tanımadığı için gökteki yıldızlardan doğduğuna inanan, denizin kucağında bir sokak çocuğu olarak büyüyen, Galata mevkiinde karnını doyurabilmek için “icra-i sanat” eyleyen Cevriye, sıradan bir sokak kızı değil aslında İstanbul sokaklarının ta kendisidir. Hastalık ve soğuktan ölüme yaklaştığı o gece, karşısına çıkan esrarengiz bir Adam sayesinde hayata ve kara sevdaya tutunur. Cevriye’nin daha önce tanıdığı erkeklere hiç benzemeyen ve ona “siz” diye hitap eden bu Adam aslında gizli yaşayan bir idam mahkûmudur. Cevriye onu tanıdığı günden sonra artık bambaşka bir “insan” olmuştur. Hapis, sürgün, aradan geçen zaman ve türlü belalara rağmen bu aşktan vazgeçmeyen Cevriye, sevdiği için her şeyi göze alacaktır.