İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ara tatil boyunca lise öğrencilerinin belirli müzeleri ücretsiz ziyaret edebileceği 'Sanat Rotası' projesini başlattı. 11-15 Kasım arasında geçerli olacak müze ziyaretlerinde her güne bir rota belirlendi. Peki, lise öğrencileri ara tatil boyunca hangi müzeyi, ne zaman ziyaret edebilir? İşte, Sanat Rotası ziyaret günleri ve saati...