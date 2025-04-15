İBB Meclisi'nde yolsuzluk komisyonu kurulması teklifine ret

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslanın başkanlığında Saraçhanedeki belediye binasında yapıldı.

Mecliste söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB ve iştirak şirketleriyle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasındaki iddialara ilişkin araştırma komisyonu kurulması teklifinde bulundu.

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İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve ilgili İBB yetkilileri hakkında başlatılan adli soruşturma ve sonrasında gerçekleşen tutuklama sürecinin kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını belirten Türkyılmaz, özellikle İBBye bağlı iştirak şirketlerinin bu süreçte suçlamaların ve iddiaların merkezinde yer aldığını anımsattı.

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Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, daha önce 24 Mart 2025 tarihli olağanüstü meclis toplantısı gündeminde yer alan ve Başkanlık Makamı tarafından teklif ettiğiniz İBB ve iştirakleri hakkında kamuoyunda paylaşılan iddiaların incelenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması teklifi, söz konusu toplantının iptaliyle birlikte askıya alınmış, halihazırda yapılacak olan olağan meclis toplantısının gündeminde ise yer almamıştır. Oysaki İBB iştirakleri kamu kaynaklarının büyük kısmını yöneten ve şeffaflık ilkesine uygun olarak denetlenmesi gereken kurumlardır. Ancak meclis üyeleri olarak bu şirketlerin ihaleleri, mali işlemleri ve hatta yönetim kurulu üyeleri hakkında dahi bilgi sahibi olamadık. Mevcut ihtisas komisyonları dahi bu bilgilere ulaşamamaktadır."

"TÜM İDDİALARIN AYDINLATILMASI AMACIYLA BİR ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASINI ARZ VE TEKLİF EDİYORUZ" İştirak şirketleriyle ilgili denetimin önemine değinen Türkyılmaz, şöyle devam etti: REKLAM "İBBnin en önemli aktörlerinden olan iştirak şirketine yönelik yapılacak kapsamlı bir denetim, sadece ortaya atılan yolsuzluk iddialarının açıklığa kavuşmasına değil, aynı zamanda İBB gibi köklü ve değerli bir kurumumuzun itibarına ilişkin tartışmaların da netlik kazanmasına katkı sağlayacak, hakikatin bir an evvel ortaya çıkarılması hususunda önemli bir işlev görecektir. İBB yönetiminin şeffaflık konusundaki iddialı söylemleri, suçlamalar karşısındaki özgüvenli tutumu ve kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkı doğrultusunda, İBB ve iştiraklerine ilişkin tüm iddiaların aydınlatılması amacıyla bir araştırma komisyonu kurulmasını arz ve teklif ediyoruz." Bunun üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, "Sayıştay denetçilerinin yapamadığı denetimi arkadaşlarımız yapmayı öneriyor burada. Ticaret Bakanlığının yapamayacağı denetlemeyi mi yapacaklar? Aslında bakarsanız buralar denetleniyor. Ayrıca böyle ayrı bir denetlemeye neden gerek görüldü? Özellikle bu iştiraklerle ilgili eğer bir çalışma önerisi varsa, bu iştirakler komisyonda değerlendirilmelidir. Bu yüzden biz ret oyu vereceğiz." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İBB ve iştirak şirketleri hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması teklifi, CHPli Meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

"BUGÜN MECLİS’İN DENETİMİNDEN KAÇANLAR, BİR GÜN MİLLETİN VİCDANINDAN KAÇAMAYACAKLAR" AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, Meclis toplantısının ardından konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. REKLAM İBB'de kurulan düzenin, artık milletin vicdanını da meclisin denetim yetkisini de tanımamakta olduğunu dile getiren Gökkuş, "Bizler, İstanbul halkının iradesini temsil eden meclis üyeleri olarak, İBB iştiraklerinde dönen iddiaların, şaibeli ihalelerin, usulsüz harcamaların araştırılması için gayet makul, gayet hukuki, gayet meşru bir teklif sunduk." ifadesini kullandı. Tekliflerinin reddedildiğini belirten Gökkuş, şunları söyledi: "Kendinize bu kadar güveniyorsanız, davanızın hak olduğuna gerçekten inanıyorsanız, o zaman bu denetimden neden kaçıyorsunuz? Eğer bu meclis, bu denetimi engelliyorsa bu artık siyasi bir tercihten ibaret değildir çünkü artık mesele bir siyasi polemik değil, bu bir kamu güvenliği ve kamu malı meselesidir. Biz susmayacağız. Bu milletin hakkını, bu şehrin geleceğini, bu belediyenin onurunu savunmaya devam edeceğiz. Hodri meydan. Bugün Meclisin denetiminden kaçanlar, bir gün milletin vicdanından kaçamayacaklar." *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.