İBB Meclisi'nde soru önergesi kabul edildi

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muammer Uzunöz, son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı yargı süreçlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan bazı personeller hakkında ciddi iddiaların gündeme geldiğini söyledi.

Tanık ifadelerinde, İBB içerisinde bazı kişilerin belli şirketlerle çıkar ilişkisi kurduğu, ihale süreçlerine müdahale ettiği ve kurumsal yapıyı kendi lehine kullanan çıkar yapılanmaları oluşturduğunun ileri sürüldüğünü belirten Uzunöz, "Bu iddialar bireysel gibi görünse de kamu kaynaklarının korunması ve kurumsal etik düzenin sağlanması açısından, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu tür vakalara karşı kurumsal refleks geliştirip geliştirmediği kamuoyu nezdinde önem arz etmektedir. Kamu kurumlarında etik dışı ilişkilerle mücadelede, iç denetim mekanizmalarının işletilmesi yalnızca hukuki değil, aynı zamanda ahlaki sorumluluktur." diye konuştu.

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Uzunöz, "Bu kapsamda İBB tarafından herhangi bir iç denetim süreci başlatılmış mıdır? Müfettiş görevlendirmesi, idari inceleme veya teftiş yapılmış mıdır?" sorusunu yönelterek, şunları kaydetti:

"Tanık ifadelerinde adı geçen belediye personelleri ya da yöneticiler hakkında geçici görevden uzaklaştırma, açığa alma veya rotasyon gibi herhangi bir idari tedbir uygulanmış mıdır? Söz konusu iddialarla ilgili olarak İBB Teftiş Kurulu, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı veya Etik Kurul nezdinde ayrı bir inceleme süreci başlatılmış mıdır? İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, bu iddialar karşısında kamuoyuna yönelik bir açıklama yapmayı veya şeffaflık ilkesi çerçevesinde bir bilgilendirme süreci yürütmeyi planlamakta mıdır? Belediye yönetimi, bu iddiaları 'siyasi operasyon' olarak nitelendirdiği için kurum içi bir soruşturma yürütmemeyi mi tercih etmektedir? Kurum itibarıyla bireysel sorumluluklar arasında nasıl bir denge politikası benimsenmektedir?"

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise kamuoyunun ortaya atılan konulara inanmadığını öne sürdü.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.