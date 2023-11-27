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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, kasım ayı altıncı birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te gündem maddeleri görüşüldü. İBB Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünce meclise gönderilen yazıda, abluka altındaki Gazze'de 2 milyondan fazla insanın hayatını olumsuz etkileyen savaş hali nedeniyle binlerce kadın, sivil ve çocuğun yaralandığı veya hayatını kaybettiğine değinildi.

İNSANİ İHTİYAÇ MALZEMELERİ

Şartların her geçen gün daha da zorlaştığı Gazze'de su, gıda, elektrik, ilaç ve tıbbi yardım gibi çeşitli acil ihtiyaçların ortaya çıktığı ifade edilen yazıda, yaşam mücadelesi veren Gazze halkı için bahse konu insani ihtiyaç malzemelerinin İBB imkanları doğrultusunda karşılanması ve gönderilmesi istendi.

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TEKLİF İNCELENDİ

Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından teklif incelenerek Gazze halkı adına belirlenecek insani yardım malzemelerinin İBB imkanları doğrultusunda karşılanması ve gönderilmesi, yardım faaliyetinin Türkiye Kızılay Derneği aracılığıyla yürütülmesi uygun görüldü.

TÜRK KIZILAY DERNEĞİ VE AFAD

Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, teklifteki, "Yardım faaliyetinin Türkiye Kızılay Derneği aracılığıyla yürütülmesi" kısmının, "Yardım faaliyetinin Türkiye Kızılay Derneği veya AFAD aracılığıyla yürütülmesi" şeklinde düzelttiklerini söyledi.

Düzeltilmiş haliyle oylanan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.