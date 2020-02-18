stanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı bu hafta 13 konser, 24 çocuk oyunu ve 25 tiyatroyu ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşturuyor. Kültür merkezlerinde 22 Şubat Cumartesi akşamı, saat 20.00’de ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Konserlerden bazıları şöyle;

Ayşe Mine

Türk sanat müziğinin efsane sanatçılarından Ayşe Mine, 22 Şubat Cumartesi akşamı İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek ‘TSM’nin Özel Şarkıları’ başlıklı konserde, İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

Yaşar Kurt

Barışarock organizasyonunun yaratıcılarından biri olarak etkinliğin bütün safhalarında ve sahnesinde gönüllü yer alan, Yaşar Kurt “Karadeniz Müziği ” temalı konseriyle Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle buluşuyor.

Paul & The Bandıts

Paul Dwyer, Anadolu’nun 75 ilini gezdiği müzik ve kültür programı “Müzik ve Yol” ile seyirciye Türk Müziğinin en önemli eserlerini aktardı. Etkinlendiği Anadolu Kültürünü keşfetme fırsatı da yakalayan sanatçı “Batı’dan Anadolu’ya Ezgiler” konseriyle, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde sahne alacak.

Suat Erdem “Kemanın Efendisi”

Keman başta olmak üzere udun da aralarında bulunduğu ondan fazla enstrümanı profesyonel olarak çalan, birçok beste ve çeşitli programlara müzikler yapan, Viyana'dan Batman'a kadar konserler veren, Vivaldi'den Köroğlu'na geniş yelpazede eserler çalan Suat Erdem İBB Sarıyer Kültür Merkezi’nde.

Konserler

Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde “Pınar Barut”

Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde “Koliva”

Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde “Aydilge”

Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde “Selçuk Balcı”

Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde “Güliz Ayla”

Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Kültür Merkezi’nde “Erdal Güney”

Şile Kültür Merkezi’nde “Grup Ahenk”

Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde “Ezgi Eyüpoğlu”

Başakşehir Kültür Merkezinde “Diltengi”

24 ÇOCUK OYUNU ÜCRETSİZ OLARAK MİNİKLERLE BULUŞACAK

Kültür merkezlerinde 22 ve 23 Şubat günü saat 14.00 de minik tiyatro severlerle buluşacak çocuk oyunları ise şöyle:

22 Şubat Cumartesi:

Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde “Asya’nın Sakarcan’ı Ziyareti”

Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde “Pocahontas Yeni Dünyanın Keşfi”

Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde “Küçük Hezarfen”

Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde “Tavşan Aranıyor”

Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde “Küçük Kara Balık”

Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Kültür Merkezi’nde “Noktalama İşaretlerinin Serüveni’

Sarıyer Kültür Merkezi’nde “Karlar Kraliçesi Müzikali”

Başakşehir Kültür Merkezinde “Canavar mı Yok mu ?”

Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde “Haylaz Peter”

Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde “Bir Çocuk Masalı Turunç’un Hikayesi”

Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi’nde “Neşeli Hayvanlar Müzikali”

Şile Kültür Merkezi’nde “Şokola Prenses”

23 Şubat Pazar:

Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde “Sağlıklı Beslen Hasta Olma”

Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde “Minik Maymun Muki”

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde “Meraklı Tilki Zaman Yolcuları”

Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde “Korkusuz Salyangoz”

Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde “Uzaylı Dostum Maya”

Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Kültür Merkezi’nde “Canavar mı Yok mu?”

Sarıyer Kültür Merkezi’nde “Bremen Mızıkacıları”

Başakşehir Kültür Merkezinde “Masalcı Havuç ve Kuklacı Sibel Abla’nın Hikayeleri”

Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde “Aliş’in Macerası”

Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde “Süper Dedektif Gizli Görev”

Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi’nde “Cırcır Böceği Durmadan Öteryus”

Şile Kültür Merkezi’nde “Çerçöp Derler Bize”

TİYATROSEVERLERE ÜCRETSİZ 25 FARKLI OYUN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, 20 ve 23 Şubat akşamları da kültür merkezlerinin kapılarını bu kez tiyatro severlere açıyor. 13 kültür merkezinde sahnelenecek yetişkin oyunları şu şekilde:

20 Şubat Perşembe Saat 20.00

Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde “Yılın Düğünü”

Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde “Özveri”

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde “Beş Sevim Apartmanı”

Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde “Hüzzam”

Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde “Ben ve Öteki”

Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Kültür Merkezi’nde “3+1 Zombili”

Sarıyer Kültür Merkezi’nde “Antidepresan”

Başakşehir Kültür Merkezinde “Tarla Kuşuydu Juliet”

Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde “Kuvayi Milliye Destanı”

Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde “Kılıbık”

Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi’nde “Dünya’nın En Güzel Arabistan’ı”

Şile Kültür Merkezi’nde “Öylesine Hikayeler”

Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde “Hayatım Roman”

23 Şubat Pazar Saat 19.00

Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde “Aşık Mahzuni Şerif”

Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde “Dönüşüm”

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde “Ocak”

Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde “Sarıkamış Beyaz Hüzün”

Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde “Gizli Emir”

Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Kültür Merkezi’nde “Antidepresan”

Sarıyer Kültür Merkezi’nde “Aşık Veysel Müzikali”

Başakşehir Kültür Merkezinde “Müfettiş”

Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde “Yılın Düğünü”

Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde “Teftişör”

Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi’nde “Yusuf&Yusuf”

Şile Kültür Merkezi’nde “Mor”