İBB Kültür'den ücretsiz Kadınlar Günü etkinlikleri

İBB Kültür, Dünya Kadınlar Günü kapsamında 8 Mart 2025 Cumartesi akşamı saat 20.30’da başlayacak dört ayrı konser düzenliyor. Ayşen Birgör Bakırköy’de İBB Cem Karaca Kültür Merkezi’nde; Âvâze Türk Müziği Kadınlar Topluluğu Kartal’da İBB Bülent Ecevit KültürMerkezi’nde; Oya Dursun Büyükada’da Taş Mektep’te; İstanbul Sentezfoni Modern Folk Topluluğu’nun “8 Martı” adlı performansı ise İBB Şile Kültür Merkezi’nde İstanbullularla buluşacak. Konserlerle ilgili detaylı bilgilere İBB Kültür’ün sosyal medya hesaplarından ve kultursanat.istanbuladresinden etkinliklerin ücretsiz biletlerine ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden ulaşılabilir.

Âvâze Türk Müziği Kadınlar Topluluğu

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BEYOĞLU SİNEMASI’NDA AY BOYUNCA KADIN TEMALI ETKİNLİKLER

İstiklal Caddesi’nin simge yapılarından Beyoğlu Sineması, mart ayı boyunca kadın temalı film gösterimleri ve söyleşilere ev sahipliği yapacak. “Ayın Yönetmeni: Belmin Söylemez” serisi kapsamında yönetmen katılımıyla 15 Mart Cumartesi akşamı “Ayna Ayna” filminin gösterimi; 16 Mart Pazar akşamı ise “Bilge ve Öğrencisi: Bir Reji Asistanının Günlüğü” adlı filminin gösterimi ve “Bilge Olgaç Anısına” başlıklı bir söyleşi gerçekleşecek. 20 Mart Perşembe günü Belmin Söylemez’in “Bıyık”, “34 Taksi”, “Dalgalar”,“ Pencereler” ve “Zap!” adlı kısa filmleri gösterilecek ve ardından Söylemez ile Nil Kural “Belmin Söylemez Sineması Üzerine” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek. Yönetmenin “Şimdiki Zaman” filmi ise 22 Mart Cumartesi akşamı gösterilecek.

REKLAM Belmin Söylemez Directed by Women Türkiye işbirliğinde düzenlenen Fatma Cihan Akkartal ile “Korku’nun Kadınları: Korku Filmlerinde Kadının Tezahürleri, Final Kızından Canavar Kadına...” adlı söyleşi, 9 Mart Pazar günü Ceren Şahan moderatörlüğünde gerçekleşecek. Aynı işbirliği kapsamında “Kadınlardan Kısalar” temasında Zeynep Köprülü yönetmenliğindeki “Orada”, İlayda İşeri yönetmenliğindeki “Çeşme”, Tamarzee Nooze yönetmenliğindeki “Hit Like A Woman” ve Berna Sitera Değirmen yönetmenliğindeki “Protokol” filmleri 28 Mart Cuma günü seyirciyle buluşacak. REKLAM TÜRSAV işbirliğiyle yapılan “Meraklısına Sinema Sohbetleri”nde de bu ay tema kadın. Melek Özman’ın “70-80-90, Masum, Küstah, Fettan” belgeseli 15 Mart Cumartesi günü gösterilecek ve ardından yönetmenle söyleşi olacak. İffet Eren Danışman Boz, Ayçıl Yeltan ve Görkem Yeltan’ın katılımıyla, Hülya Uğur Tanrıöver moderatörlüğündeki “İlk Film, İlk Heyecan… Kadınların İlk Sektör Deneyimleri” adlı söyleşi 22 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek. SEYAP işbirliğiyle yapılan “Yakın Dönem Bağımsızlar” seçkisinde de bu ay kadın yönetmenler yer alacak. Ceylan Özgün Özçelik’in “Kaygı” filmi ve ardından Özçelik ile Armağan Lale’nin Ekrem Buğra Büte moderatörlüğündeki söyleşisi 12 Mart Çarşamba akşamı; Emine Emel Balcı’nın “Nefesim Kesilene Kadar” filmi ve ardından yönetmen ile Esme Madra’nın söyleşisi 19Mart Çarşamba akşamı; Ahu Öztürk’ün “Toz Bezi” filmi ve ardından Nesra Gürbüz, Asiye Dinçsoy ile Meryem Yavuz’un söyleşisi 26 Mart Çarşamba akşamı sinemaseverlerle buluşacak. Haftanın altı günü kapılarını açan Beyoğlu Sineması’nın tüm etkinlik programlarına İBB Beyoğlu Sineması sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir, etkinliklerin ücretsiz biletleri ise İstanbul Seninuygulaması üzerinden temin edilebilir.