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        Haberler Bilgi Gündem İBB kreş başvuruları sürüyor! Kimler kaç yaş çocuklar için Yuvamız İstanbul etkinlik merkezlerine başvuru yapılabilir, İBB kreşleri nerede var?

        İBB kreş başvuruları sürüyor! Kimler Yuvamız İstanbul etkinlik merkezlerine başvuru yapabilir?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik hizmet veren Yuvamız İstanbul kreşleri için 2025-2026 eğitim dönemi başvuruları devam ediyor. Halihazırda 111 merkezde hizmet veren İBB, bu yıl 17 yeni kreşi daha ailelerin hizmetine sunulacak. Peki, İBB kreş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihleri nedir ve kayıt süreci nasıl ilerliyor? İşte, Yuvamız İstanbul hakkında merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 12:21 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:21
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-6 yaş çocuklar için hayata geçirilen Yuvamız İstanbul kreşlerinde 2025-2026 dönemi için kayıt süreci sürüyor. Başvurular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi başvuru adresi olan 'yuvamiz.ibb.istanbul' internet sitesi üzerinden alınıyor. Peki, başvuruda son gün ne zaman? İşte, İBB kreş kayıt süreci hakkında merak edilen detaylar…

        • 2

          İBB YUVAMIZ İSTANBUL KREŞLERİ BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

          Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde 2025- 2026 hizmet dönemi için başvurular 28 Nisan – 19 Mayıs tarihleri arasından yuvamiz.ibb.istanbul internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

        • 3

          17 YENİ MERKEZ HİZMETE GİRİYOR

          Aktif olarak hizmet sağlanan 111 Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’ne yeni dönemde 17 yeni merkez daha ekleniyor. Sancaktepe, Kartal, Ataşehir Kayışdağı, Sarıyer, Tuzla, Maltepe, Pendik, Sancaktepe Abdurrahman Gazi Akgül Sokak, Maltepe Fındıklı, Tuzla Aydıntepe, Eyüpsultan Emniyettepe, Sancaktepe Atatürk, Pendik Çamçeşme Kiptaş, Tuzla, Çekmeköy Sultançiftliği, Şişli Eskişehir, Kartal Soğanlık’ta başvuruların ardından açılacak yeni merkezler İstanbullu çocukları ağırlayacak.

        • 4

          YUVAMIZ İSTANBUL KREŞLERİ NERELERDE VAR?

          Yuvamız İstanbul kreşlerinde 111 aktif merkez hizmet verirken, 17 tanesinin ileriki günlerde açılacağı bildirildi. Kreşler, Avrupa ve Anadolu'da olmak üzere farklı lokasyonlarda yer alıyor. Aşağıdaki linkten kreşlerin yer aldığı listeyi sorgulayabilirsiniz.

          İBB YUVAMIZ İSTANBUL KREŞLERİNİN BULUNDUĞU SEMTLERİN TAM LİSTESİ

        • 5
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