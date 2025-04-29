İBB kreş başvuruları başladı! Yuvamız İstanbul etkinlik merkezleri başvuru tarihleri nedir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Yuvamız İstanbul kreşlerinde kayıt dönemi başladı. 3-6 yaş arasındaki çocuklar için kurulan 111 çocuk etkinlik merkezinin yanı sıra 17 merkezin daha açılacağı bildirildi. Ebeveynlerin 2025-2006 dönemi için başvurularını "yuvamiz.ibb.istanbul" internet sitesi üzerinden yapması gerekiyor. Peki, Yuvamız İstanbul kreş başvuru tarihleri nedir? İşte, detaylar...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-6 yaş aralığındaki çocuklar için açılan Yuvamız İstanbul kreşlerinin 2025-2026 dönemi için başvuruları başladı. 111 aktif hizmet veren kreşe ek olarak 17 merkezin daha açıldığı bildirildi. Peki, İBB kreşleri başvuru tarihleri nedir ve nereden başvuru yapılır? İşte, detaylar...
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İBB YUVAMIZ İSTANBUL KREŞLERİ BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?
Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde 2025- 2026 hizmet dönemi için başvurular 28 Nisan – 19 Mayıs tarihleri arasından yuvamiz.ibb.istanbul internet sitesi üzerinden yapılabilecek.
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17 YENİ MERKEZ HİZMETE GİRİYOR
Aktif olarak hizmet sağlanan 111 Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’ne yeni dönemde 17 yeni merkez daha ekleniyor. Sancaktepe, Kartal, Ataşehir Kayışdağı, Sarıyer, Tuzla, Maltepe, Pendik, Sancaktepe Abdurrahman Gazi Akgül Sokak, Maltepe Fındıklı, Tuzla Aydıntepe, Eyüpsultan Emniyettepe, Sancaktepe Atatürk, Pendik Çamçeşme Kiptaş, Tuzla, Çekmeköy Sultançiftliği, Şişli Eskişehir, Kartal Soğanlık’ta başvuruların ardından açılacak yeni merkezler İstanbullu çocukları ağırlayacak.
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YUVAMIZ İSTANBUL KREŞLERİ NERELERDE VAR?
Yuvamız İstanbul kreşlerinde 111 aktif merkez hizmet verirken, 17 tanesinin ileriki günlerde açılacağı bildirildi. Kreşler, Avrupa ve Anadolu'da olmak üzere farklı lokasyonlarda yer alıyor. Aşağıdaki linkten kreşlerin yer aldığı listeyi sorgulayabilirsiniz.
İBB YUVAMIZ İSTANBUL KREŞLERİNİN BULUNDUĞU SEMTLERİN TAM LİSTESİ
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