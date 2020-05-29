İBB'nin organize ettiği etkinlikler kapsamında ilk olarak saat 20.45'te İBB Orkestralar Müdürlüğü Mehter Takımı, Kız Kulesi’nde konser verdi. Mehteran Birliğinin "Hücum Marşı" eşliğinde yapılan havai fişek gösterisi, İstanbul Boğazı'nı aydınlattı.

Fethin kilit noktası Haliç'te ise saat 21.05'te su, ışık, lazer ve pyro gösterisi gerçekleştirildi.

Eşzamanlı olarak hazırlanan görseller, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Romanos Kapısı, tarihi surlar, Rumeli Hisarı ve Galata Port'a yansıtıldı.