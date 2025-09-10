İBB İstanbul'u Koşuyorum Maratonu için geri sayım! Maratonun güzergâhı ve yarış programı belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 'İstanbul'u Koşuyorum' maratonu bu hafta sonu binlerce koşucunun katılımıyla gerçekleştirilecek. 13 farklı yaş grubundan sporcuların katıldığı maraton için 11-12-13 Eylül'de kit dağıtımı yapılacak. Maratonun programı ve güzergâhı İBB web sitesi üzerinden ilan edildi. Peki, 47. İstanbul'u Koşuyorum Maratonu ne zaman, nerede yapılacak, program detayları nedir? İşte, detaylar...
2016 yılından beri İBB iştirakı ile düzenlenen, 'İstanbul'u Koşuyorum' maratonu için heyecanlı geri sayım başladı. 5 binden fazla koşucunun katılacağı maraton Üsküdar'da yapılacak ve derece alan sporculara farklı kategorilerde olmak üzere toplamda 142 bin lira ödül verilecek. 13 farklı yaş grubunun yer aldığı maratonun programı ve diğer detayları açıklandı. İşte, 2025 İstanbul'u Koşuyorum maratonu ve tüm bilinmesi gerekenler...
İSTANBUL'U KOŞUYORUM MARATONU ASYA ETABI NEREDE, NE ZAMAN?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabı bu yıl 14 Eylül Pazar günü Üsküdar'da düzenlenecek. Koşu, sahil şeridindeki parkurda olacak.
47. İSTANBUL'U KOŞUYORUM MARATONU NE ZAMAN, KİMLER KATILABİLİR?
47. kez düzenlenecek İstanbul Maratonu 2 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak. Asya etabında 15,5K kategorisi için bulunan “son bir yıl içinde Türkiye Atletizm Federasyonu onaylı ve yol ölçümü yapılmış herhangi bir 10K koşusunu 1:30:00 zaman diliminde bitirmiş olması” şartını yerine getiren koşucular büyük maratona katılabilecek.
İSTANBUL'U KOŞUYORUM MARATONU ASYA ETABI PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
10K kategorisinde kadın ve erkek klasmanlarında birinciye 20, ikinciye 15, üçüncüye 10, dördüncüye 8, beşinciye 6, altıncıya 5, yedinciye 4 ve sekizinciye 3 bin lira para ödülü verilecek.
5K kategorisinde ise genel klasmanda dereceye giren ilk 3 sporcuya ve 14-16 yaş grubunda dereceye giren ilk 3 sporcuya kupa takdim edilecek. Yarışı tamamlayan tüm koşucular İstanbul’u Koşuyorum hatıra madalyasının sahibi olacak.
KİT DAĞITIMI ÜÇ GÜN SÜRECEK
İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabına kayıt yaptıranlar, koşu kitlerini 11-13 Eylül tarihleri arasında Kanyon AVM’nin P1 katından alabilecek. Kit dağıtımı 11 Eylül Perşembe ve 12 Eylül Cuma günü 10.00-19.00, 13 Eylül Cumartesi günü ise 10.00-18.00 saatlerinde yapılacak.
İSTANBUL'U KOŞUYORUM MARATONU YAŞ KATEGORİLERİ
İstanbul’u Koşuyorum Asya etabındaki 10K yarışında 13 farklı yaş kategorisi bulunacak ve belirlenen kategorilerde ilk 3’e giren kişilere de kupa takdim edilecek.
Yarışın yaş kategorileri ise şu şekilde olacak: 16-19 / 20-23 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 65-69 / 70-74 / 75-79 / 80-84 / 85+
5K YARIŞI PROGRAMI
Alana Giriş: 07.15
Isınma: 07.40-07.50
Starta Geçiş: 07.55
Start: 08.00
Zaman Limiti: 50 dk (08.00-08.50)
Ödül Töreni: 11.00
Kapanış: 11.30
Trafik Kapama: 06.00-12.00
Geçiş Süreleri: 1K – 08.10 / 2K – 08.20 / 3K – 08.30 / 4K – 08.40 / 5KF – 08.50
10K YARIŞI PROGRAMI
Alana Giriş: 07.15
Isınma: 08.50-09.00
Starta Geçiş: 09.05
Start: 09.15
Zaman Limiti: 90 dk (09.15-10.45)
Ödül Töreni: 11.00
Kapanış: 11.30
Trafik Kapama: 06.00-12.00
Geçiş Süreleri: 1K – 09.24 / 2K – 09.33 / 3K – 09.42 / 4K – 09.51 / 5K – 10.00 / 6K – 10.09 / 7K – 10.18 / 8K – 10.27 / 9K – 10.36 / 10KF – 10.45
5K PARKURU GÜZERGÂHI
Paşa Limanı Caddesi Vapur İskelesi önünden başlayacak yarış, Harem istikametine doğru Üsküdar Harem Sahil Yolu birleşiminden itibaren Harem'e kadar devam edecektir. Buradan "U" dönüşü yapan yarış, aynı yol üzerinden Üsküdar sahil yolu boyunca Üsküdar Meydanı, Paşa Limanı Caddesi geçilecek. İETT peronlarını bitiminden ikinci defa "U" dönüşü yapan yarış, başladığı yer olan Üsküdar Meydanı’nda son bulacaktır.
Tedarik sponsorları Sportive, Huawei, Züber, Fomilk, Hamidiye, Kanyon ve medya sponsoru Metro FM’in destekleriyle düzenlenecek İstanbul’u Koşuyorum Asya etabı ile ilgili diğer tüm detaylara istanbulukosuyorum.istanbul/istanbulu-kosuyorum-asya-etabi-2025 web sitesinden ulaşılabilir.
10K PARKURU GÜZERGÂHI
Paşa Limanı Caddesi Vapur İskelesi önünden başlayacak yarış, Harem istikametine doğru Üsküdar Harem Sahil Yolu birleşiminden itibaren Harem'e kadar devam edecektir. Buradan "U" dönüşü yapan yarış, aynı yol üzerinden sahil yolu boyunca Üsküdar Meydan, Paşa Limanı Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Abdullah Ağa Caddesi, Beylerbeyi Askeri Kışlası önüne kadar devam edecektir. Buradan ikinci "U" dönüşünü yapan yarış, Abdullah Ağa Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Paşa Limanı Caddesi bitiminde Üsküdar Meydanı’na kadar devam edecektir. Parkurun 9K’lık bölümü bu şekilde tamamlanırken 10K’yı tamamlamak amacıyla yarış tekrar Harem yönüne doğru 500 metre ekstra (dönüş ile birlikte 1.000 metre) bir mesafe daha koşulacak ve yarış, buradan geri dönerek başladığı yer olan Üsküdar Meydanı'nda son bulacaktır.