        Haberler Gündem İBB İddianamesinde Adnan Çebi'ye 16 yılı aşkın ceza istendi

        İBB İddianamesinde Adnan Çebi'ye 16 yılı aşkın ceza istendi

        İBB iddianamesine göre savcılık, Makyol'un sahibi Adnan Çebi'nin Le Meridien'i örgütün gizli toplantıları için tahsis edip finansman sağladığını öne sürüyor; Çebi için 3 suçtan 16 yıl 3 aya kadar hapis istendi

        Giriş: 13.11.2025 - 16:52 Güncelleme: 13.11.2025 - 20:02
        Adnan Çebi'ye 16 yılı aşkın hapis talebi
        İBB iddianamesinde, Makyol İnşaat’ın sahibi Adnan Çebi’nin şüpheli sıfatıyla yer aldı. Çebi'nin çıkar amaçlı suç örgütüne lojistik ve finansal destek sağladığı, sahibi olduğu Le Meridien Oteli’ni örgütün gizli toplantı merkezi olarak tahsis ettiği ileri sürüldü. Faturasının da Makyol’a kesildiği anlatıldı. Adnan Çebi’nin 3 suçtan 16 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesinde, Makyol İnşaat'ın patronu Adnan Çebi hakkında dikkat çekici iddialar yer aldı. Savcılık, Adnan Çebi'nin sahibi olduğu Le Meridien Oteli’nin, İBB içinde kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün gizli toplantı merkezi olarak kullanıldığını iddia etti.

        JAMMERLA İLETİŞİM KESİLDİ, KAMERALAR BANTLANDI

        İddianameye göre; 2023–2025 yılları arasındaki banka hareketler, kamera görüntüleri, HTS kayıtları ve tanık beyanları, otelde sık sık gizli toplantılar yapıldığına işaret etti. Söz konusu toplantılarda jammer cihazlarıyla iletişim kesildi. Güvenlik kameraları ise İmamoğlu’nun ekibi tarafından bantlandı. Savcılık, bu işlemlerin otel yönetiminin bilgisi dışında gerçekleşmesinin “hayatın olağan akışına aykırı” ileri sürdü.

        MASRAFLARI MAKYOL KARŞILADI

        Otel müdürü Sinan Udil, savcılık ifadesinde; her toplantı öncesinde jammer cihazı açıldığını, toplantıların ardından ise faturaların Adnan Çebi’nin sahibi olduğu Makyol İnşaat adına kesildiğini ileri sürdü. Bu nedenle iddianamenin değerlendirme kısmında, Çebi’nin toplantılara hem finansal hem lojistik destek sağladığı iddia edildi. Savcılık, Le Meridien Oteli’nin örgüt tarafından gizli merkez olarak kullanıldığını ve Çebi’nin bu faaliyetleri bilerek ve isteyerek kolaylaştırdığını ileri sürdü.

        4 MİLYONLUK “KREŞ BAĞIŞI”

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre etkin pişmanlıktan yararlandıktan sonra tekrardan tutuklanan ve örgütün yöneticisi olduğu iddia edilen Adem Soytekin’in de Çebi ile ilgi kullandığı ifadeler iddianamede yer aldı. Soytekin, Makyol’dan kendi şirketine 4 milyon 720 bin TL tutarında ödeme yapıldığını söyledi. Savcılık bu ödemenin “İBB’ye kreş bağışı” olarak gösterildiğini ancak aslında örgüt finansmanına yönelik gizli bir aktarım olduğunu iddia etti.

        ADNAN ÇEBİ İFADESİNDE “HAYIR İŞİ” DEDİ

        Adnan Çebi ise ifadesinde, söz konusu ödemenin “hayır işi” olduğunu söyledi. Savcılık, söz konusu ödemenin “ihalesiz ve kayıtsız biçimde yapıldığı” gerekçesiyle, “örgüte finansman sağlama” kapsamında değerlendirildiğini kaydetti. Söz konusu para transferine ilişkin dekontlar ve banka kayıtlarının da dosyaya girdiği belirtilen iddianamede, “bağış” olarak gösterilen meblağın şüpheli Adnan Çebi’nin İBB içerisindeki örgüt yapılanmasına mali destek sağladığı ileri sürüldü. Çebi’nin açıklamasının gerçekçi olmadığına kanaat getirildi.

        ADNAN ÇEBİ’YE 20 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Çebi hakkında, “Suç örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “Zincirleme şekilde haberleşmenin engellenmesi” suçlarından 3 yıl 3 aydan 16 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

