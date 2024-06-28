İBB hesabındaki küfürlü paylaşıma açıklama

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın X sosyal medya hesabından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Başardık Türkiye" yazılı paylaşımı alıntılanarak küfürlü ifadeler kullanıldı.

Olayın ardından İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli Takipçilerimiz, hesabımız siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir. Süreci kontrol altına aldığımızı ve güvenlik önlemlerimizi güçlendirdiğimizi bilgilerinize sunarız" ifadeleri kullanıldı.