'Godot Geldi' Şehir Tiyatroları’nda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları İrlandalı yazar Samuel Beckett'in "Godot'yu Beklerken" adlı yapıtının ardından ve ona bir "gönderme" olarak, Karadağlı yazar Miodrag Bulatović'in kaleme aldığı "Godot Geldi" adlı oyunu seyircilerle buluşturuyor.

HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın, "İstanbul Klasiklerle Buluşuyor" başlığıyla duyurduğu 2022-2023 sezonu repertuvarının yeni oyunu "Godot Geldi" 5 Nisan 2023 Çarşamba günü 20:30’da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde prömiyer yapacak.

İrlandalı yazar Samuel Beckett'in "Godot'yu Beklerken" adlı yapıtının ardından ve ona bir "gönderme" olarak, Karadağlı yazar Miodrag Bulatović'in kaleme aldığı, Sevgi Soysal’ın çevirdiği oyunun yönetmenliğini Ragıp Yavuz üstleniyor. Yavuz, Godot Geldi’nin insanlarına baktığında yaşananların distopya kavramıyla ifade edilebileceğini söyleyip ekliyor:

“Tarihte olacak olan olur, nesnel koşulların zorladığı şey gerçekleşir ve olguları "eğer"lerle değerlendirmek, yargılamak olanaksızdır; yargılanan, değerlendirilen olgular değil, insanlar ve eylemlerdir... Oyunu yönetirken "Godot Geldi"nin insanlarına da, yaşadıkları serüvene de bu pencereden bakmaya çalıştım ve sonsuz bir bataklıkta karşıma çıkan koskoca bir "hiç"liğin, kavram olarak karşılığını "Distopya"da bulduğunu gördüm."

Dekor-kostüm tasarımını Eylül Gürcan’ın, hareket düzenini Yasemin Gezgin Yavuzcan’ın, ışık tasarımını Murat Özdemir’in, efekt tasarımını Erhan Aşar’ın yaptığı; fotoğraflarını Nesrin Kadıoğlu’nun çektiği oyunda Ali Mert Yavuzcan, Can Başak, Can Ertuğrul, Derya Çetinel, Meriç Benlioğlu, Murat Coşkune rrol alıyor.

Oyun, 5-8 Nisan, 12-15 Nisan, 19 Nisan 2023 tarihlerinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak.

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