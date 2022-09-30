İBB'den tüm çalışanlara 27 bin lira promosyon

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve iştirak şirketlerinde çalışanlarına 27 bin lira maaş promosyonu ödemesi yapılacağını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde polis memurlarına da 27 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı açıklanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, tüm belediye çalışanlarına 27 bin lira maaş promosyonu ödemesi yapılacağını açıkladı.

İmamoğlu, "Çalışanlarımızın refahı için yoğun çalıştık ve iyi bir sonuca ulaştık. İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacaktır. Hayırlı olsun" dedi.

POLİSLERE DE 27 BİN LİRA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) polis memurlarına güzel haber geldi. EGM maaş promosyonu görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir" denilmişti.

EMEKLİLERE MAAŞ PROMOSYONU

Emeklilerin maaş promosyonu almaları için son gün 30 Eylül'e kadar uzatılmıştı. Ziraat Bankası, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, ve Yapı Kredi bankaları promosyon ödemelerini 10 bin TL'ye kadar yükseltmişti. İstedikleri bankalara maaş promosyonu başvurusu yapan emeklilerin hesaplarına promosyonlar yatmaya başladı.