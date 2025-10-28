Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi İBB'den “Kızlar Okusun Diye” projesi kapsamında 3 bin TL destek! Kimler başvuru yapabilir, şartları neler?

        İBB'den "Kızlar Okusun Diye" projesi kapsamında 3 bin TL destek! Kimler başvuru yapabilir?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Kızlar Okusun Diye" projesi kapsamında ilkokula yeni başlayan 30 bin kız çocuğuna 3 bin TL ödeme yapacak. Veliler, detaylı bilgiye Alo 153 Çözüm Merkezi hattından ulaşabilecek. Peki, kimler "Kızlar Okusun Diye" desteğini alabilir? İşte, detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 11:23 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:23
        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Kızlar Okusun Diye” projesi kapsamında, ilkokula yeni adım atan 30 bin kız öğrenciye 3 bin TL maddi destek sağlayacak. Söz konusu destek, sosyal inceleme sonucunda, sosyoekonomik desteğe ihtiyaç duyan ailelere verilecek. İşte, “Kızlar Okusun Diye” desteğine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

        • 2

          İBB'DEN 3 BİN TL DESTEK!

          İBB, 'Kızlar Okusun Diye' projesi kapsamında, ekonomik zorluk yaşayan ailelerin ilkokula kayıtlı kız çocukları için bu yıl 30 bin haneye 3 bin TL tutarında nakdi destek sağlayacak.

        • 3

          KİMLER 'KIZLAR OKUSUN DİYE' DESTEĞİ ALABİLİR?

          - İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edilmesi,

          - Sosyal inceleme sonucunda, sosyoekonomik desteğe ihtiyaç olduğunun tespit edilmesi,

          - Hanede ilköğretim çağına gelmiş ve okul kaydı bulunan kız çocuğu bulunması.

