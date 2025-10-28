İBB'den "Kızlar Okusun Diye" projesi kapsamında 3 bin TL destek! Kimler başvuru yapabilir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Kızlar Okusun Diye" projesi kapsamında ilkokula yeni başlayan 30 bin kız çocuğuna 3 bin TL ödeme yapacak. Veliler, detaylı bilgiye Alo 153 Çözüm Merkezi hattından ulaşabilecek. Peki, kimler "Kızlar Okusun Diye" desteğini alabilir? İşte, detaylar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Kızlar Okusun Diye” projesi kapsamında, ilkokula yeni adım atan 30 bin kız öğrenciye 3 bin TL maddi destek sağlayacak. Söz konusu destek, sosyal inceleme sonucunda, sosyoekonomik desteğe ihtiyaç duyan ailelere verilecek. İşte, “Kızlar Okusun Diye” desteğine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…
İBB'DEN 3 BİN TL DESTEK!
İBB, 'Kızlar Okusun Diye' projesi kapsamında, ekonomik zorluk yaşayan ailelerin ilkokula kayıtlı kız çocukları için bu yıl 30 bin haneye 3 bin TL tutarında nakdi destek sağlayacak.
KİMLER 'KIZLAR OKUSUN DİYE' DESTEĞİ ALABİLİR?
- İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edilmesi,
- Sosyal inceleme sonucunda, sosyoekonomik desteğe ihtiyaç olduğunun tespit edilmesi,
- Hanede ilköğretim çağına gelmiş ve okul kaydı bulunan kız çocuğu bulunması.
