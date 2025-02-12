İBB'den KİPTAŞ iddiasına yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) Şehircilik Grubu Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı basın ve yayın organlarında; 2023'te gerçekleşen CHP 38. Olağan Kurultayı sürecinde, İBB Şehircilik Grubu şirketi KİPTAŞ tarafından, delegelere ev verildiğine dair gerçek dışı iddialarda bulunulmaktadır" dedi.

Kurt şunları kaydetti: "Net bir şekilde ifade etmek gerekirse; böyle bir işlem kesinlikle olmamıştır. Bugüne kadar yapılan asılsız iddialarda bulunanlar ile ilgili hukuki işlemler başlatılmış olup, bugünden sonra da tüm yasal haklar kullanılacaktır."

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