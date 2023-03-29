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Belediye idaresinin kurumsal iş akışını oluşturmak, mevcut iş akışlarına uygun bütçe oluşturmak ve uygulamak, hizmet anlayışının en temel maddeleridir. Peki, İBB mesai saatleri kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? İBB çalışma saatleri 2023 yılı itibarıyla değişti mi? İBB resmî tatillerde açık mı? İBB hafta sonu açık mı? Belli aralıklarla merak konusu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışma saatlerini, öğle arası saatlerini ve daha pek çok bilgiyi içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

İBB Çalışma Saatleri 2023

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki belediyecilik ile ilgili geniş kapsamlı bir hizmet sunan, ayrıca şehirde yaşayan vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını yasal kurallar çerçevesinde gerçekleştiren bir kurumdur. Çalışma hayatı olan kişiler, bazı devlet kurumlarında kişisel işlerini hızlandırmak isteyebilmektedir. Çalışan bir kişinin devlet kurumlarında halletmesi gereken işler için hem hızlı hem de verimli hareket etmesi, zamanı iyi kullanmasına zemin hazırlar. Bundan yola çıkarak İBB’de belirli işlemleri hızlandırmak ya da sonuçlandırmak isteyen vatandaşlar, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaçta açılıyor? sorusunu merak etmektedir. İBB, diğer kamu kuruluşları gibi 09.00 / 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu saatler arasında resmî hizmet veren belediyeler, bazı istisnai durumlarda çalışma saatlerini esnetebilmektedir. İBB mesai saatleri, en yoğun günlerde biraz daha uzayabilir. Ancak belirttiğimiz gibi çok nadir durumlarda mesai uzamaktadır. Genel olarak söylemek gerekirse 09.00 / 17.00 saatleri arasında belediye işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

İBB Hafta Sonu Açık Mı?

İBB çalışma saatleri 2023, pek çok kamu kurumu ile aynı saatler arasında hizmet vermektedir. Çalışma saatleri ve günleri, 2023 yılında da değişiklik göstermemiştir. Sadece hafta içi 09.00 / 17.00 saatleri arasında hizmet sunar. “İBB hafta sonu açık mı?” sorusu, özellikle çalışan kişilerin en merak ettiği konulardan biridir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kapalıdır.

İBB Öğle Arası Saatleri

Özel ve kamu kurumlarının çalışma saatlerinde öğle arası tatile girdiği ve bu saatler arasında hizmete ara verdiği bilinmektedir. Resmî olarak kullanılan öğle arası saatleri, İBB için 12.00 / 13.00 arasındadır. Hızlı bir şekilde belediye işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız sabahın erken saatinde ya da öğle arası saatinden hemen sonra belediyede olmaya özen gösterin. İBB öğle arası saatlerine yakın bir saatte gidildiğinde bir süre beklemek zorunda kalabilirsiniz. İşlemlerinizin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini istiyorsanız bu noktaya mutlaka dikkat edin.

İBB Resmî Tatillerde Açık Mı?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı başta olmak üzere dini ve resmî bayramlarda pek çok kurum hizmete kapalıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu olduğu gibi dini ve resmî bayramlarda da hizmet vermemektedir. Bayram tatillerinin uzatılması durumunda İBB çalışanlarının da resmî tatili devam eder. Eğer acil işleriniz varsa bayram tatillerinden hemen önce işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aksi halde birkaç gün beklemek durumunda kalabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram