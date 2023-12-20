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        Haberler Gündem İBB burs sonuçları SORGULAMA ekranı: 2023-2024 İBB bursu yattı mı, ödemeler ne zaman yatacak?

        İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı

        İBB burs sonuçları son dakika açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından gözler "İBB burs ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs sonuçları sorgulama ekranı ile ödeme tarihleri takvimi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 13:59 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:59
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 100 bin üniversite öğrencisine sağladığı 7.500 TL’lik eğitim desteği sonuçları açıklandı. Yardımdan faydalanmaya hak kazanan öğrenciler "İBB bursu ne zaman yatacak, hangi gün ödenecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2023-2024 İBB burs sonuçları sorgulamasına ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuçları İstanbul Senin Uygulaması ve Genç Üniversiteli resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

          İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        • 3

          ÖDEME 3 TAKSİT OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

          "Genç Üniversiteli Desteği" ödemesi; aralık, şubat ve mart ayları olmak üzere 3 taksit şeklinde gerçekleştirilecek.

        • 4

          İBB BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

          İBB ilk burs ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu. Söz konusu ödemenin ilk taksiti 20 Aralık Çarşamba günü başlayacak. Ödeme gerçekleştikten sonra öğrenciye SMS ile bilgi verilecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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