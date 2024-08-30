2024 İBB Genç Üniversiteli Burs başvuruları ne zaman başlayacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Genç Üniversiteli Programı' kapsamında ön lisans, lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyor. Burstan yararlanmak isteyen öğrencilerde; İstanbul'da okuması, not ortalamasının en az 2 olması ve devlet üniversitesinde okuması gibi farklı şartlar aranıyor. Peki, 2024 İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor, açıklandı mı? İşte, detaylar...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi; ön lisans, lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyor. 2023 senesinde 7 bin 500 TL olarak belirlenen burstan binlerce öğrenci yararlandı. Şimdi ise gözler bu yıl için başvuruların başlayacağı tarihe döndü. İşte, İBB burs başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar....
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2024 İBB BURSU NE KADAR?
İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, 2023 -2024 yılı için 75 bin öğrenciye geri ödemesiz olarak 7 bin 500 TL ödendi. Bu sene için henüz açıklama yapılmadı.
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İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İBB burs başvuru tarihleri netleşmedi. 2023 senesinde başvurular 26 Eylül – 3 Kasım 2023 tarihinde yapılmıştı.
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İBB BURSUNUN ŞARTLARI NELERDİR?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
- Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak,
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,
- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
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KİMLERİN BAŞVURUSU GEÇERLİ SAYILMAYACAK?
- Açık öğretimde okuyan öğrenciler,
- Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler,
- Ücretli değişim programında bulunanlar,
- Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler,
- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
- Sabıka kaydı olanlar.