İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs miktarı ne kadar ve kimler alabilir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Genç Üniversiteli Programı'nda ön lisans, lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyor. 7 bin 500 TL olarak belirlenen bursun başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak ve kimler alabilir? İşte, detaylar...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi; ön lisans, lisans ve doktora öğrencilerine 7 bin 500 TL olmak üzere burs veriyor. Burs şartlarında öğrencinin İstanbul'da okuması, maddi desteğe ihtiyaç duyması ve devlet üniversitesine gitmesi gibi durumlar aranıyor. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, İBB burs başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar....
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İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İBB burs başvuru tarihleri netleşmedi. 2023 senesinde başvurular 26 Eylül – 3 Kasım 2023 tarihinde yapılmıştı.
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2024 İBB BURSU NE KADAR?
İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, 2023 -2024 yılı için 75 bin öğrenciye geri ödemesiz olarak 7 bin 500 TL ödendi. 7 bin 500 TL; üç taksit halinde öğrencilere ödeniyor.
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İBB BURSUNUN ŞARTLARI NELERDİR?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
- Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak,
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,
- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
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KİMLERİN BAŞVURUSU GEÇERLİ SAYILMAYACAK?
- Açık öğretimde okuyan öğrenciler,
- Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler,
- Ücretli değişim programında bulunanlar,
- Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler,
- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
- Sabıka kaydı olanlar.