İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursu olarak adlandırılan İBB bursundan faydalanmak isteyenler tarafından gözler İBB burs şartları ve başvuru ekranı için yapılacak açıklamaya çevrildi. İBB burs ücretleri Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında toplam 7.500 TL olarak duyurulmuştu. Peki, İBB burs başvuruları başladı mı, yeni dönemde burs ücreti ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...