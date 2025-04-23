İBB bina hasar tespiti sorgulama başvuru ekranı: İBB bina hasar tespiti başvurusu nereye yapılır, ücretsiz mii?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hızlı Tarama Bina Tespiti Projesi kapsamında, binalar depreme karşı uzman ekipler tarafından denetleniyor ve adrese dayalı risk değerlendirmesi yapılıyor. İstanbul'un 37 ilçesinde tamamen ücretsiz sunulan bu hizmet sayesinde, vatandaşlar yaşadıkları binanın olası bir depreme karşı ne derece dayanıklı olduğunu öğrenebiliyor. Teknik incelemelerin ardından hazırlanan ön değerlendirme raporu, bina sakinleriyle paylaşılıyor. Peki, İBB bina hasar tespiti başvuru nereye yapılır? İşte, başvuru ekranı...
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İstanbul Büyükşehir Belediye Hızlı Tarama ile Bina Tespiti Projesi kapsamında binaları depreme karşı denetleyerek, adrese dayalı deprem riski sıralaması yapıyor. İstanbul'un 37 ilçesinde ücretsiz olarak verilen bu hizmet ile vatandaşlar ikamet ettikleri bina hakkında bir ön inceleme raporuna sahip olabiliyor. Teknik ekip tarafından yapılan denetim sonrasında binanın risk durumu tespit edilip, vatandaşlara bildiriliyor. Peki, İBB bina tespiti başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
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BİNA TESPİTİ PROJESİ NEDİR?
İBB tarafından başlatılan çalışma, İstanbul’daki öncelikle 2000 yılı öncesi inşa edilmiş binalar olmak üzere binaların adrese dayalı risk sıralamasının yapılmasına yönelik olarak sürüyor. Yapıların içinden toplanan ayrıntılı bilgilerle hızlı, mekanik tabanlı ve bilimsel temelleri olan tarama yöntemleri ile değerlendirme yapılmaktadır. Hızlı tarama yöntemleri 10 kata kadar betonarme ve 5 kata kadar yığma taşıyıcı sisteme sahip konut tipi binalarda uygulanabiliyor.
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HIZLI TARAMA YÖNTEMİ NEDİR?
Hızlı Tarama ile bina incelemesi, yapıların içinden toplanan ayrıntılı bilgilerle hızlı, mekanik tabanlı ve bilimsel temelleri olan tarama yöntemleri ile değerlendirme yapılmaktadır. İkinci kademe inceleme olarak da adlandırılan bu yöntem ile, binalarda yerinde incelemeler yapılmaktadır. Binaya ait yükseklik, alan, kolon ve perde ölçülerinin alınmasıyla bir rölöve hazırlanmaktadır. Bazı kolonlarda sıva tabakası kaldırılarak beton çekici ile beton sertliği ölçülmekte ve bir kolonda sıyırma yapılarak donatı çapı ile korozyon miktarı ölçülmektedir. Sahada yerinde toplanan bu veriler daha sonra akademisyenler ile birlikte hazırlanan bir uygulama ile analiz edilmekte ve her bina için deprem güvenlik oranı çıkarılmaktadır. Bu puana göre maliklere binalarının mevcut durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Çalışma kapsamında binalardan herhangi bir numune alınmamaktadır.
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BİNA TESPİTİ SONUÇLARI NE ANLAMA GELİYOR?
Belediye tarafından yapılan incelemer sonucunda binaların güvenlik oranları şu şekildedir;
A sınıfı binaların puan karşılığı; 100 ve üzeri (Düşük Risk)
B sınıfı binaların puan karşılığı; 75-100 (Düşük Risk)
C sınıfı binaların puan karşılığı; 50-75 (Orta Risk)
D sınıfı binaların puan karşılığı; 25-50 (Yüksek Risk)
E sınıfı binaların puan karşılığı; 0-25 (Çok Yüksek Risk)
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İNCELEME İÇİN OKUMA YAPILAN YERLERİN TADİLATI İBB TARAFINDAN YAPILIYOR MU?
İnceleme ekibinin çalışmalarının bitmesinin ardından ilgili adreslere tadilat ekibi gelerek, binada inceleme sırasında yapılan işlemlerin (Beton sertliğinin ölçülmesi için sıva kaldırma ile donatı çapı ve paslanmanın ölçülebilmesi için kolon sıyırma) onarılması gerçekleştireceklerdir. İnceleme sırasında yapılan sıyırmalar, binaların mevcut deprem performanslarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde ayarlanmaktadır (Kolon ortasında deprem momentinin olmadığı bölgelerin seçilmesi gibi). Tadilat ekipleri iş yoğunluğuna bağlı olarak inceleme yapılan binalara ziyaretlerini gerçekleştirmektedir.
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İBB BİNA HASAR TESPİTİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvuru formunun doldurulmasının ardından, başvuru bilgileri ile yüklenen belgeler incelenir ve başvurunun uygunluğu incelenir. Başvuru alınmaya uygun ise ve binada inceleme yapılmışsa sonucu iletilir, yapılmamışsa ilgili bina incelenmek üzere kayda alınır.
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