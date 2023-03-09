Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu: En çalışkan nefer olacağım

İBB Başkanı İmamoğlu: En çalışkan nefer olacağım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Altılı Masa'dan çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı ve kendisi ile Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma kararı hakkında, "Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'in lokomotif olması gerektiği inancıyla onlara nasıl katkı sunarız anlayışıyla bir arada olduk. Doğru bir şekillenme oldu. Her şey çok güzel olacak." diye konuştu. 

Giriş: 09.03.2023 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu: En çalışkan nefer olacağım
İmamoğlu: En çalışkan nefer olacağım
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tek duygum 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak insanlardan olmak. Bu sürecin en çalışkan neferi olacağım, bunu göreceksiniz" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cuma günü ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da salı günü Hatay'da incelemelerde bulunacağını söyledi.

İmamoğlu, "Süreci olgunlaşmasına çok yüksek katkı sunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Hatay ziyaretinde ağırlayacağız. 13'üncü Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu salı günü Hatay'da ağırlamayı planlıyoruz." dedi.

"EN ÇALIŞKAN NEFER OLACAĞIM"

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu,"Artık sahayı, memleketi konuşacağız. İstanbul büyük bir merkez. Bunu sahada paylaşıyor olacağız. Hem ben hem Sayın Mansur Yavaş arkadaşım olmak üzere, Altılı Masa'ya, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için sürece başladık. Memleketimize ve milletimize güzel bir gelecek sağlamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben makam tarifi, o tür süreçlerle alakalı hiçbir duyguya sahip değilim. Tek duygum 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak insanlardan olmak. Bu sürecin en çalışkan neferi olacağım, bunu göreceksiniz. Genel Merkezler, bizler, Cumhurbaşkanı adayımız çalışıyor. Bunların koordine edilecek şekilde geleceği tasarlarız."

Ekrem İmamoğlu, "Her ne olursa olsun en doğru şekilde, ayrışmadan bütünleşerek yola devam etme meselesi. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'in lokomotif olması gerektiği inancıyla onlara nasıl katkı sunarız anlayışıyla bir arada olduk. Doğru bir şekillenme oldu. Her şey çok güzel olacak." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Eski sevgilisini öldürüp intihar etti!
Eski sevgilisini öldürüp intihar etti!
Beyoğlu'nda izinsiz gösteri: Gözaltılar var
Beyoğlu'nda izinsiz gösteri: Gözaltılar var
Kahramanmaraş Pazarcık'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş Pazarcık'ta 4 büyüklüğünde deprem
Devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü
Devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.