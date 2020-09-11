İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'nun gündeminde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile toplu ulaşımda ayakta yolcu taşınmasına getirilen yasak vardı.

"Şu anda alınan yasağa bakarsanız 2 milyon yolcuya 'sizi taşımıyoruz' demek anlamına geliyor" diyen İmamoğlu, "Toplu taşımada ayakta olmak yasak dendi. Biz valiliğimizle dün itibariyle bir istişareye başladık. Yasak benden çözüm senden mantığı ile bu iş olmaz. Bütün İstanbullular oturup bir çözüm bulmalıyız. İstanbul'un çözümü Ankara'dan gelmemeli." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu yasakla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Metrobüsteki bu görüntü yalan demiyorum. Metrobüste zaten koltuk sayısı azdır, ayakta yolcu sayısı çoktur. Bu karara göre binlerce yolcuyu taşıyamayız. Oraya ilave otobüs koyma şansımız yok. Önümüzdeki hafta İstanbul'a özel çözümlerimizle sahaya çıkacağız. Bunun içinde mesai düzenlemesi de var. İstanbul'da toplu taşıma kapasitesi pandemi nedeniyle yüzde 50'ye düştü zaten. Çünkü insanlar yoğun bir şekilde özel araç kullanıyorlar.

"EN ÖNEMLİ ÇÖZÜM MESAİ DÜZENLEMESİ"

Toplu taşımada sorunun en önemli çözümü mesai düzenlemesi. Örneğin büyükşehir belediyesi; saat 6'da işe başlanacak saat 3'te bitecek. Böylece farklı zamanlamaları planlayacağız. Şu anda hem valilik hem de büyükşehir tarafında bir heyet oluşturduk. Çünkü İstanbul'un kendine özel bir çözümü olmak zorunda. Düzenleme burada çalışılır, karar verilir, Ankara'ya gönderilir kimse yetkili o açıklar."

"PANDEMİNİN MALİYETİ 2 MİLYAR LİRAYI AŞTI"

Koronavirüs pandemisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne maliyetinin 2 milyar lirayı aştığını açıklayan Ekrem İmamoğlu, "Askıda fatura gibi yardım süreçlerinde vatandaşları bunların içine katmalıyız. Ben değil, biz demeliyiz. Şu anda çok güzel bir deneyim yaşadık. Fatura ödenen aile sayısı 180 bini aştı. Bütün imkansızlıklara karşı çok önemli işler yaptık. Pandeminin büyükşehir belediyesine ekstra maliyeti 2 milyar lirayı aştı. Yıl sonuna kadar bu rakam 6 milyara kadar çıkacak. Destek paketlerinde belediyeleri hiç duydunuz mu? Örneğin Güney Kore’de destek paketi açıklandı, yüzde 35’i belediyelere gitti. İller Bankasının eski dönemde 1 yılda kestiği para 1 milyon, bizden bu dönemde 350 milyon kesildi. Pandemi döneminde 600 bin aileye gıda desteği yaptık. 180 bin ailenin faturalarını ödedik. Bunları dayanışma ruhuyla yaptık. Bunlar sizin eseriniz. İktidarın belediyelere teşekkür etmesi lazım" dedi.

HEYBELİADA'DAKİ SANATORYUM

Diyanet İşleri Başkanlığı'na vakfedilen Heybeliada'daki sanatoryum hastanesini değerlendiren İmamoğlu, "Buranın geçmişten gelen tarihi, simgesel bir konumu var. Yaz döneminde bile Adalar’ın nasıl değiştiğini anlatamam. Şimdi metruk durumda kullanılmıyor. Diyanet açıklama yaptı, sağlık için kullanılacaksa iade ederiz diye. Biz sağlık amaçlı yatırım yapmaya ve burayı ayağa kaldırmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hazırız. Benim Sağlık Bakanı’na tavsiyem şu; böyle bir mekan için bu kadar uzun cümleler kurmasına gerek yok. Görüyorum ki bakanlık kararsız. Biz talep ediyoruz. Sağlık adına oraya yatırım yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

SERVİS PLAKASI SORUNU

İmamoğlu İstanbul'un ulaşım sorununu Belediye Meclisi'ne taşıyacaklarını söylerken şu açıklamayı yaptı:

"Verdiğimiz 3,5 milyon fidenin ekonomiye kazandırılması bizi çok mutlu ediyor. Haksız şekilde verilen turizm belgeleriyle ilgili tartışmalar büyüdü. 9+2 koltuklu araçların haklarının verilmesiyle ilgili bu ayki UKOME’de konuşacağız. Servis şoförlerine de bu ayki UKOME’de plaka ücreti karşılığı servis plakalarını vereceğiz.Şu anda servis şoförleri en mağdur kesimlerden biri çünkü okullar kapalı. Toplu taşımayla ilgili onlara nasıl bir sayfa açarız diye düşüyoruz.Esnafımız da çok zor durumda. Belli fuar merkezlerindeki oteller hala açılmadı. Türkiye’nin ekonomisi şu anda birinci sıra gündemde. Taksi konusunu UKOME’YE getirdik ama o alt komisyona gitti. 5 bin yeni taksiyi kiralama yöntemiyle İBB işletecek. Taksi projesinde kararlıyız ve yapacağız. Yeni taksiler ile daha güvenli, daha nezih taksiler olacak."