Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen duyurdu

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen duyurdu

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden "Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum" sözleriyle adaylığını resmen duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 21:29 Güncelleme: 06.03.2025 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        İmamoğlu adaylığını resmen duyurdu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum. Ortak akıl ve uzlaşmayla Türkiye yeniden ayağa kalkacak, milletçe birliğimizi ve kardeşliğimizi yeniden kazanacağız" ifadelerini kullandı.

        İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı videolu paylaşımında şunları söyledi:

        "Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, sevgili vatandaşlarım, önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum.

        Ben bir makama değil, zorlu bir mücadeleye adayım. Tek derdim, tek hayalim, bu iktidarın yerle bir ettiği devlet yapısını, ekonomiyi, demokrasiyi, hukuku, eğitimi, sağlığı yeniden inşa etmek.

        REKLAM

        Devleti bir avuç insanın değil, milletin çıkarlarının, milletin güvenliğinin bekçisi haline getirmek. Bunu da ancak hep birlikte başarabiliriz. Bu bozuk düzeni ancak her aşaması en geniş uzlaşmayla belirlenen ilkeli, erdemli bir dayanışmayla değiştirebiliriz.

        Partimizin gerçekleştireceği ön seçim, ortak aklın, uzlaşma ve dayanışmanın ilk adımıdır. Ön seçimde ortaya koyacağımız irade, bu bozuk düzeni değiştirmek isteyen herkese uzatılmış onurlu, güçlü bir dost eli olacak. Ön seçimde partimiz bir kurtarıcı belirlemeyecek.

        Biz 23 Mart'ta partimizin iradesini ortaya koyacağız ve bu ülkenin tüm cumhuriyetçilerine, demokratlarına, yurtseverlerine dönüp kurtuluş yok tek başına. Haydi hep birlikte görev başına diyeceğiz.

        Cumhuriyet Halk Partisi başaracak, Türkiye kazanacak. Milletin hakkı milletin olacak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #imamoğlu cumhurbaşkanı adayı
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişisel hesaplar peşinde asla değiliz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişisel hesaplar peşinde asla değiliz
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi
        Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor
        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor
        6 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Habertürk Anasayfa