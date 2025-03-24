İMAMOĞLU'NUN YERİNE KİM GEÇECEK, ADAYLAR KİMLER?

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu yerine 26 Mart’ta Belediye Meclisi’nde başkan vekili seçimi yapılacak.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. Maddesi hükümleri uyarınca yapılacak seçimle İBB’yi yönetecek isim belirlenecek.

Söz konusu maddede “a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan, b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili seçer” deniliyor.

Bu kapsamda Belediye Meclisi’nde aday olacak isimler arasında CHP’li ilçe belediye başkanlarının da adı gündeme gelmişti. 1994’ten bu yana Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’nı yürüten Hasan Akgün bu isimlerden biriydi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da adı geçen bir başka isimdi.

Ancak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 17. Maddesinde “Büyükşehir belediye başkan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre belirlenir. Ancak, büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamaz” deniliyor.

Bu maddeye göre ilçe belediye başkanı olmayan Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasından bir isim başkan vekili seçilebilecek.