İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'a 3 yıl hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, 26 Mayıs günü İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında düzenlenen dördüncü dalga operasyonunu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan takip ediyordu.

Nuri Aslan savcılık tarafından tutuklamaya sevk edilen kişilere destek vermek için hakimliklerin önüne gitmek istemiş ancak güvenlik buna müsaade etmemişti. Güvenlik bariyerinden geçemeyen Aslan, bu duruma tepki göstermiş çıkan kısa süreli gerginlik sosyal medyada paylaşılmıştı.

İddianamede, İstanbul Adalet Sarayı Özel Güvenlik Müdürü, Şefi, Amiri ve görevlilerinin tuttuğu tutanağa yer verildi. Nuri Aslan’ın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği koridoruna girmek istediği ve talimat gereği alınmadığı anlatılan tutanakta Nuri Aslan’ın, “Size emir veren kim ise onu buraya çağırın, bana sizler dokunamazsınız. Cumhurbaşkanı ile bile ben tokalaşıyorum, benim deli damarım var. Allah’tan başka kimseden korkum yok, yakarım bak ortalığı, istifa ederim. Yemin ederim bak yakarım, dokunulmazlığım var benim, buraya gireceğim yoksa burayı yakarım” dediği iddia edildi.

GÜVENLİK MÜDÜRÜ: ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Bilirkişinin adliyenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek hazırladığı rapora göre ise; Nuri Aslan koridora alınmayınca, “Benim deli damarımı attırmayın. Allah’tan başka kimseden korkum yok, yakarım bak ortalığı. İstifa ederim yakarım, yemin ederim yakarım, yeter ya” dediği anlatıldı. Daha sonra güvenlik görevlisinin “Sadece başkan gelecek” diyerek Nuri Aslan’ın geçişine müsaade ettiği raporda kaydedildi. İddianamede “mağdur” sıfatıyla yer alan İstanbul Adliyesi Güvenlik Müdürü verdiği ifadesinde; Nuri Aslan’a kısıtlı alanda 3 avukat sınırı olduğunu söylemesine rağmen, agresif bir tavır sergileyerek tutanakta yazdıkları sözleri sarf ettiğini ileri sürerek, “Benim kendisinden bir şikayetim yoktur” dedi.

“İYİ BİR YÖNETİCİ ÇALIŞANININ SÜRECİNİ TAKİP EDER”

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın soruşturma kapsamında 24 Eylül’de Özel Suçlar Soruşturma Bürosu'na şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesi de iddianamede yer aldı. Aslan, olay günü hukuki süreci takip etmek için adliyede olduğunu belirterek “İyi bir kamu yöneticisinin çalışanlarının uğradığı iddiaları ve hukuki süreci takip etmesi en doğal görevidir. Akşamın o saatine dair kurum çalışanlarımız hakkında bilgi almaya çalışmam bir kamu yöneticisi olarak sorumluluk ve erdem göstergesidir.” diyerek ifadesine başladı.