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        Haberler Gündem Eğitim Tarih I. Mustafa Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: I. Mustafa Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

        I. Mustafa dönemi genel özellikleri ve önemli olayları: I. Mustafa dönemi gelişmeleri, siyasi olayları, yenilikleri ve savaşları

        On beşinci Osmanlı padişahı olan I. Mustafa, ilki 1617 senesinde ikincisi ise 1622 tarihinde olmak üzere iki kez Osmanlı tahtına geçmesiyle öne çıkmaktadır. İlk seferinde I. Ahmed'in ölümü üzerine tahta çıkan I. Mustafa sadece 96 gün padişah olarak kalabilmiş, daha sonra ise tahttan indirilip yerine II. Osman çıkarılmıştır. II. Osman'ın çıkan bir ayaklanma sonucunda öldürülmesi sonrasında ise I. Mustafa yeniden tahta çıkmış ve bu padişahlığında 1 yıl 3 ay 22 gün tahtta kalmıştır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 01:23 Güncelleme: 13.10.2023 - 01:23
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        I. Mustafa dönemi gelişmeleri
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        Akıl sağlığında yaşadığı problemler sebebiyle iki kez tahttan indirilen ve son tahttan indirilmesinin ardından 15 yıl sarayda yaşadıktan sonra vefat eden I. Mustafa döneminin savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

        I. Mustafa Dönemi Genel Özellikleri

        Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez “padişahlık, babadan oğula geçer” kuralını bozarak, devletin on beşinci padişahı olan I. Mustafa, abisi olan I. Ahmed’in vefat etmesi üzerine Osmanlı tahtına geçmiştir. Farklı yıllar arasında iki kez Osmanlı padişahı olan I. Mustafa’nın ilk hükümdarlığı 1617’nin sonunda başlamış ve 96 gün sonra 1618 senesinde sona ermiştir. I. Mustafa’nın sağlığında görülen sorunlar neticesinde tahttan indirilen I. Mustafa yerine II. Osman tahta geçmiştir.

        I. Murad dönemi gelişmeleri
        I. Murad dönemi gelişmeleri

        I. Mustafa’dan sonra Osmanlı Devleti padişahı olan II. Osman ya da bilinen ismiyle Genç Osman’ın çıkan bir isyanda öldürülmesi üzerine bir kez daha Osmanlı tahtına geçen I. Mustafa’nın bu saltanatı ise 1622 yılında başlayarak 1 yıl 3 ay 22 gün sürmüş ve 1623 senesinde tahttan bir kez daha indirilmiştir. Tahttan indirildikten sonra yerine geçen IV. Murad döneminde 15 yıl sarayda yaşamaya devam eden I. Mustafa, 1639 yılında Topkapı Sarayı’nda vefat etmiş ve Ayasofya Camii’ne defnedilmiştir.

        I. Mustafa Dönemi Önemli Olayları

        I. Mustafa’nın Genç Osman’ın öldürülmesi üzerine ikinci kez tahta geçmesinin hemen ardından Anadolu’nun çeşitli yerlerinde isyanlar başlamış ve isyancılar Genç Osman’ın katillerinin cezalandırılmasını istemişlerdir. Yaşanan bu isyanlar neticesinde I. Mustafa, Genç Osman’ın veziri olan ve olayda suçlu bulunan Kara Davud Paşa’yı yakalatmış ve öldürmüştür. Ancak isyanların halen daha devam etmesi, bu isyanları bastırabilecek kudrette bir padişahın olmasını gerektirmesi sebebiyle şeyhülislamın da içinde bulunduğu bir devlet erkanı karar vererek I. Mustafa’yı bir kez daha tahttan indirmiş ve yerine IV. Murad’ı geçirmiştir.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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