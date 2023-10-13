I. İbrahim Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: I. İbrahim Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları hteg

I. İbrahim Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: I. İbrahim Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları hteg

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Genel olarak devletteki iç huzurun sağlanması, mali tabloların düzeltilmesi gibi daha çok idari ve ekonomik duruma yönelik çalışmaların yapıldığı I. İbrahim dönemi yenilikleri ve savaşları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

I. İbrahim Dönemi Genel Özellikleri

1640 yılında IV. Murad’ın vefat etmesi üzerine tahta geçen I. İbrahim döneminde meydana gelen ilk olay Emirgüneoğlu Yusuf Paşa hadisesi olmuş ve devlet içinde yıkıcı propaganda yapan paşa, I. İbrahim tarafından idam edilmiştir.

I. İbrahim döneminin siyasi açıdan en önemli hadiselerinin başında ise Girit Adası’nın fethedilmesi gelmektedir. 1645 ile 1669 yılları arasında 24 yıl süren Osmanlı Venedik Savaşları esnasında, 1645 yılında Akdeniz’e açılan Osmanlı Donanması önce Girit’in Hanya limanını daha sonra ise Girit adasını fethetmiştir.

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8 yıl saltanatı boyunca çeşitli isyanlar ile uğraşmak durumunda kalan I. İbrahim’in tahttan indirilmesi de yine bir isyan neticesinde gerçekleşmiştir. İlk etapta Hezarpare Ahmed Paşa aleyhine başlayan isyan kısa süre içinde I. İbrahim’e yönelmiş ve bu isyan neticesinde padişah tahttan indirilmiş ve yerine oğlu IV. Mehmed geçmiştir. Tahttan indirildikten sonra bir süre sarayda hayatına devam eden I. İbrahim, 1648 yılında ise idam edilerek öldürülmüştür.

I. İbrahim Dönemi Önemli Olayları

1640 yılında başlayarak 1648 yılında sona eren I. İbrahim dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri şu şekildedir:

I. İbrahim’in saltanatının ilk senesinde Emirgüneoğlu Yusuf Paşa olayı yaşanmış ve devlet içinde yıkıcı propaganda yapmakla suçlanan paşa idam ettirilmiştir.

1645 yılında başlayan ve 1669 tarihine kadar sürecek olan Osmanlı Venedik Savaşları esnasında Girit fethedilmiştir.

1647 yılında Varvar Ali Paşa İsyanı bastırılmıştır.

1648 yılında çıkan bir isyan neticesinde I. İbrahim tahttan indirilmiş ve yerine IV. Mehmed geçmiştir.

I. İbrahim Dönemi Savaşları

1645 – 1669 Osmanlı Venedik Savaşları

Malta Şövalyelerinin Ege Denizi üzerinde ticaret yapan Osmanlı gemilerine sürekli saldırması üzerine gerçekleşen bu savaş 24 sene sürmüştür. Gerçekleşen bu deniz savaşının en önemli safhası ise Girit Adası’nın Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesidir.

I. İbrahim Dönemi Yenilikleri

I. İbrahim dönemi ağırlıklı olarak devletin iç huzurunun düzeltilmesi, mali disiplinin sağlanması ve çeşitli yerlerde baş gösteren isyanların engellenmesi ile geçmiştir.

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