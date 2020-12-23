DHA

Çekya´daki Milevsko Manastırı'nda çalışan arkeologlar önemli keşiflere imza attı.

DHA'nın haberine göre arkeologlar, manastıra ait bir gizli odada, 21 karat altın haçla süslenmiş bir kutunun içinde 15 cm uzunluğunda bir çivi keşfetti.

Çivinin Hz.İsa´nın çarmıha gerilmesinde kullanıldığı düşünülüyor. Bulunan kutunun üzerinde `İsa kraldır´ sözünün kısaltması olan IR harflerinin yer aldığı ifade edildi.

BULGULAR GELECEK YIL DOĞRULANACAK

Uzmanlar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gizli hazine odasının, 15´inci yüzyılın başlarında nadir bulunan eserleri Hussite´ler tarafından yapılan baskınlardan gizlemek için kullanıldığını söylerken bulguların gelecek yıl doğrulanacağı ifade edildi. Öte yandan, keşif ekibinde yer alan Jirí Sindelár adlı arkeolog, yaptığı açıklamada "Hussite´ler arşivleri yok ettiği için, burada böyle bir şeyin bulunduğuna dair herhangi bir bilgi yoktu. Önemli bir keşif oldu" ifadelerini kullandı.