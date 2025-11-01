Hyundai'den hidrojen yakıt hücresi yatırımı

Hyundai, Güney Kore’nin Ulsan kentinde yeni hidrojen yakıt hücresi üretim tesisinin temel atma törenini düzenledi. Yeni tesis, daha önce içten yanmalı motor şanzımanı üreten fabrikanın bulunduğu 43 bin metrekarelik alanda kurulacak.

2027’de tamamlanması planlanan tesis, kimyasal işleme ve montaj operasyonlarını entegre ederek yılda 30 bin yakıt hücresi ünitesi üretecek.

REKLAM advertisement1

Tesis, Hyundai Motor Grup’un “Hydrogen for Humanity (İnsanlık İçin Hidrojen)” anlamına gelen HTWO markası altında faaliyet gösterecek.

Yaklaşık 675 milyon dolarlık yatırım değerine sahip tesis, binek otomobiller, ticari kamyonlar, otobüsler, iş makineleri ve deniz taşıtları gibi çeşitli mobilite uygulamaları için yeni nesil hidrojen yakıt hücreleri ve elektrolizörler üretecek.

Tesis, iki temel ürün aracılığıyla Hyundai Motor Grup’u küresel hidrojen teknolojisinde ön safa taşımayı hedefliyor. Bunlar ise yeni nesil hidrojen yakıt hücresi ve polimer elektrolit membran (PEM) elektrolizörleri olarak açıklanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, elektrolizör yığını geliştiren şirket, 2025 Şubat ayında tamamlanan 1 MW’lık konteyner tipi bir sistemden günde 300 kg’dan fazla yüksek saflıkta hidrojen üretiyor.