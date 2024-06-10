REKLAM advertisement1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Beykoz'da bir huzurevinde hastalara şiddet uyguladığı gerekçesiyle huzurevi personeli Mehmet Şakir Ö.'nün iş akdinin kuruluş tarafından feshedildiğini açıkladı. Mehmet Şakir Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Huzurevinin penceresinden bir hasta ile hasta bakıcı arasından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hasta bakıcı, yatağa yatırdığı hastaya bağırdığı ve vurduğu görülüyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin, olayla ilgili idari ve adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

REKLAM ❗️ Bazı basın yayın organlarında yer alan İstanbul’daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin basın açıklamamız. pic.twitter.com/UXEAudPZvX — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) June 10, 2024 Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul’da özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde meydana gelen olayın ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle merkeze giderek incelemelerde bulunmuştur. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, söz konusu olaya karışan personel M.Ş.Ö’nün iş akdi kuruluş tarafından feshedilmiştir. Yaşanan olayın mağduru huzurevi sakinlerinin ise ifadelerinin alınmasının ardından sağlık muayeneleri yapılmıştır. Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağız" denildi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.