Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Huzurevinde ölümde, sanık doktor için yakalama kararı!

        İzmir'de, yaşlı bakımevindeki 86 yaşındaki Fatma Uraz'ın, banyo yaptırıldıktan sonra vücudunda oluşan kızarıklar nedeniyle hastaneye kaldırılıp, ardından hayatını kaybetmesine ilişkin davada, tutuksuz sanıklardan 56 yaşındaki Nesrin Ö.'ye verilen 2.5 yıl, 57 yaşındaki Tuğçe A.'ya verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası istinaf tarafından onanırken, diğer davada ise huzurevinde görev yapan doktor Naciye S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 10:49 Güncelleme: 10.10.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Huzurevinde ölümde, sanık doktor için yakalama kararı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde olay, 16 Eylül 2018'de özel yaşlı bakımevinde meydana geldi. Nesrin Ö. ve Tuğçe A. tarafından banyo yaptırılan Fatma Uraz'ın (86) vücudunda kızarıklıklar oluştu, derisinin bazı bölümleri soyuldu.

        5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre çalışanlar, Uraz'a merhem sürdü. Daha sonra kızarıkları fark eden yakınları, kadını hastaneye götürdü. Uraz, 21 Eylül 2018'de yaşamını yitirdi. Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer, çalışanlardan şikayetçi oldu.

        6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Başlatılan soruşturmada, ifadeleri alınan Nesrin Ö. (56) ve Tuğçe A. (57), suçlamaları reddetti. İddianamede Tuğçe A. asli, Nesrin Ö. ise tali kusurlu bulunurken, 2 tutuksuz sanık hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        KARARDA İNDİRİM UYGULANDI

        İzmir 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Dairesi'nden gelen raporda; Uraz'ın yanık dışında travmatik bir tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı, ölümünün yanık ve gelişen komplikasyonlar (sıvı-elektrolit dengesizliği) sonucu meydana geldiği, Uraz'ın ölümüne yol açabilecek herhangi bir dermatolojik hastalığının tespit edilmediği belirtildi.

        Sanık Nesrin Ö., 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılırken, geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle ceza 2 yıl 6 aya düşürüldü. Diğer sanık Tuğçe A. da 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve verilen cezanın sanık üzerindeki etkileri nedeniyle indirim uygulandı ve ceza 3 yıl 4 aya düşürüldü.

        DOKTOR HAKKINDA DA DAVA AÇILDI

        Ailenin avukatlarının itirazlarıyla huzurevinin doktoru Naciye S. (57) hakkında da İzmir 58'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan bir dava daha açıldı.

        KARARLAR KESİNLEŞTİ

        Nesrin Ö. ve Tuğçe A.'ya verilen cezalara yapılan itirazların ardından dosya, istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, cezaların tayin ve takdirinde isabetsizlik olmadığı, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı ve delille işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına karar verdi.

        Ceza Dairesi, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğuna da kanaat getirdi. İstinaf taleplerini reddeden İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararlarını onadı ve sanıklara verilen ceza kesinleşti.

        ŞUBAT 2024'TEN BERİ İFADESİ ALINAMADI

        Doktor Naciye S.'nin yargılandığı İzmir 58'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ise 3'üncü duruşma görüldü. İlk 2 duruşmaya gelmeyen ve savunma yapmayan Naciye S., 3'üncü duruşmaya da katılmadı. Bunun üzerine ara kararda, sanığın açık adresinin tespit edilememiş olması, Şubat 2024'ten beri ifadesinin alınmaya çalışılması ve sanığın duruşmalarda hazır olmaması sebebiyle yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü alabilir mi?
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü alabilir mi?
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Üniversite hastanesinde... Profesöre 'gizli kamera' soruşturması!
        Üniversite hastanesinde... Profesöre 'gizli kamera' soruşturması!
        Kış çaylarında toksin riski!
        Kış çaylarında toksin riski!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Çalışmadan emeklilik
        Çalışmadan emeklilik
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Eski eşini rehin aldı! Kâbus!
        Eski eşini rehin aldı! Kâbus!
        Orsted 2 bin kişiyi işten çıkaracak
        Orsted 2 bin kişiyi işten çıkaracak
        "Yapay zekâ öldürmeyi öğrenebilir"
        "Yapay zekâ öldürmeyi öğrenebilir"
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        Habertürk Anasayfa